Cambio confirmado en tu nómina: la cantidad exacta que vas a cobrar con el nuevo Salario Mínimo

El Gobierno ha anunciado una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025, lo que impactará directamente en la economía de más de 2,5 millones de trabajadores. El aumento del 4,4%, eleva la cifra a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas o 1.381,33 euros si se prorratean en 12 meses. Este incremento se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, lo que significa que los empleados que reciben el salario mínimo percibirán un ajuste en su nómina correspondiente a los meses previos a la aprobación de la medida.

Junto con esta mejora salarial, el Gobierno también ha impulsado la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin disminución de salario. Este cambio pretende mejorar la calidad de vida de los empleados, reducir el estrés laboral y equiparar a España con otros países europeos. En Francia, desde el año 2000, la jornada laboral es de 35 horas semanales, aunque existen acuerdos sectoriales que permiten ampliaciones con compensaciones. En Alemania, la jornada laboral varía entre 35 y 37,5 horas en algunos sectores, como el industrial, mientras que en otros puede llegar a las 40 horas. Por su parte, Dinamarca mantiene una jornada promedio de 37 horas semanales.

Salario Mínimo en 2025

El aumento del SMI supone un subida de 50 euros mensuales respecto a 2024 (1.134 euros). Con esta subida, el SMI anual se sitúa en 16.576 euros brutos, favoreciendo especialmente a sectores donde predominan los salarios bajos, como la hostelería, el comercio minorista y los servicios de limpieza. En términos prácticos, los trabajadores que cobran el SMI verán reflejado este aumento en su nómina mensual de la siguiente manera:

SMI en 14 pagas : 1.184 euros brutos mensuales.

: 1.184 euros brutos mensuales. SMI en 12 pagas (prorrateado): 1.381,33 euros brutos mensuales.

Esta medida pretende continuar con la política del Ejecutivo de vincular el SMI al 60% del salario medio en España, un compromiso en línea con las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y la OIT. Según datos de CCOO, el 11,8% de la población asalariada en España se beneficiará directamente de esta subida. Además, el perfil mayoritario de quienes perciben el salario mínimo corresponde a mujeres y jóvenes, lo que refuerza el carácter social de la medida.

Asimismo, los economistas señalan que el aumento del SMI podría generar un incremento en el consumo interno, ya que los trabajadores dispondrán de más ingresos para gastar. Este efecto multiplicador podría beneficiar a la economía en general.

IPRF

En los últimos años, la Agencia Tributaria ha ido ajustando el mínimo exento al incremento del SMI. En la declaración de la Renta 2023 se fijó en 15.000 euros y en la Renta 2024 en 15.876 euros. Sin embargo, con la nueva subida del SMI, si Hacienda no lo incrementa nuevamente, algunos trabajadores podrían enfrentar retenciones fiscales de hasta 300 euros anuales.

Trabajo y sindicatos defienden que el mínimo exento debe subir junto con el SMI para no perjudicar a los trabajadores con menores ingresos. No obstante, Hacienda aún no ha tomado una decisión y parece no compartir este criterio. Desde CGT critican que la carga fiscal afecta más a las rentas bajas que a las altas.

Ahora, la decisión recae en la Agencia Tribitaria, que deberá determinar si ajusta el IRPF o si, por primera vez, parte de los beneficiarios del SMI deberán pagar impuestos sobre la renta.

Reducción de la jornada laboral

Por otro lado, el Gobierno avanza en la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Tras el acuerdo con CCOO y UGT, el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley el 4 de febrero de 2025, iniciando su tramitación urgente para que la medida entre en vigor antes de 2026.

Con la implementación de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, los contratos a tiempo parcial de 37,5 horas pasarán automáticamente a ser a tiempo completo, con el salario correspondiente a la jornada completa. Para los contratos a tiempo parcial con menos de 37,5 horas, los trabajadores podrán seguir realizando las mismas horas previas a la reducción, pero con un aumento salarial proporcional. Este incremento busca compensar a los empleados a tiempo parcial, garantizando que sus salarios no se vean reducidos, mientras que aquellos a tiempo completo verán una reducción de horas sin afectar su salario.

Por ejemplo, un trabajador a media jornada con un salario de 800 euros mensuales, mantendrá el mismo número de horas, es decir, 20 horas semanales, y tendrá derecho a un incremento salarial de alrededor del 4% este año y superior al 6% a partir de 2025.

El texto, fruto de un pacto entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, incluye además un registro digital obligatorio de la jornada laboral accesible para la Inspección de Trabajo y la representación sindical. Su incumplimiento será sancionado, considerándose una infracción por cada trabajador afectado. También se reconoce el derecho irrenunciable a la desconexión digital fuera del horario laboral.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.184 euros en 2025 y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas representan cambios significativos en el panorama laboral en España.