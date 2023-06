Nuevo encontronazo entre el Grupo Volkswagen y el Gobierno de Pedro Sánchez por el reparto de los fondos europeos. Después de la bronca del fabricante automovilístico alemán con el Ejecutivo socialista por prometer más ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de vehículo eléctrico y conectado de las que finalmente fueron adjudicadas para el proyecto ‘Future: Fast Forward’, ahora desde la sede de Wolfsburgo, y así se lo han hecho saber al Gobierno, no entienden por qué el Ministerio de Industria -ahora cartera de Héctor Gómez- ha puesto en marcha una línea de financiación específica mucho más potente y con mejores condiciones para la construcción de plantas de baterías en España en la que se ha dejado fuera a la marca germana.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la negociación, en conversaciones con este diario, que han señalado que «no ha sentado nada bien en la sede del Grupo Volkswagen que el Gobierno de Pedro Sánchez -del que era tan amigo el ex CEO, Herbert Diess- la decisión de poner en marcha una línea específica de ayudas para impulsar la instalación de plantas de baterías en España a través del PERTE y lucha con el Ejecutivo -concretamente con el secretario de Industria, Francisco Blanco, que es quien está pilotando el reparto de fondos europeos- poder beneficiarse de estas subvenciones».

El Grupo Volkswagen fue el primero que anunció que iba a instalar una planta de baterías en Sagunto (Valencia), tal y como avanzó este diario. Un proyecto denominado ‘Future: Fast Forward’ que fue el que más fondos europeos recibió en la primera convocatoria del PERTE, pero que tuvo que cumplir condiciones mucho más estrictas que las que los proyectos que se presentan ahora a la segunda como un mayor porcentaje de pymes y un plazo menor para efectuar las inversiones.

Envision fuera de la primera convocatoria

De hecho, Envisión, el proyecto de Acciona y la empresa china en Navalmoral de la Mata (Cáceres), no entró dentro de la primera convocatoria del PERTE porque no cumplía con las complicadas condiciones que pacto el Ejecutivo -concretamente la ex ministra de Industria, Reyes Maroto- con Bruselas.

Sin embargo, ahora todo parece indicar, que la gigafactoría de Navalmoral de la Mata sí que será bendecida con el maná europeo a pesar de ser excluida de la primera convocatoria. Algo que no hace gracia en Alemania, ya que cumplir con las primeras condiciones ha hecho que la planta de baterías de Sagunto haya salido más cara que de haberse incluido el proyecto en la segunda.

Convocatoria antes de elecciones

La intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es lanzar la convocatoria de las dos líneas del PERTE, una de ellas específica para baterías para vehículos eléctricos y dotada con unos 873 millones de euros, entre finales de este mes y comienzos de julio. Siguiendo con el calendario, la idea de Industria es que el 15 de septiembre esté resuelta la adjudicación de los alrededor de 2.200 millones de euros que se quedaron sin repartir en la primera convocatoria.

En ese sentido, varias empresas están a la expectativa de cómo se concrete la convocatoria dado que compañías del sector como Stellantis, Seat o la asiática Envision han manifestado su interés en presentar proyectos a estas ayudas.