El fabricante automovilístico Tesla planea levantar una planta de coches eléctricos en Valencia con una inversión que se situaría, en caso de llevarse finalmente a cabo, entre los 4.500 y los 5.000 millones de euros. En la decisión final de la puesta en marcha de este proyecto jugará una pieza clave el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado, tanto es así que la compañía de Elon Musk presiona para obtener el mayor montante de fondos europeos repartidos hasta la fecha. Una petición que se realiza justificando que se trata del mayor gasto que se ha realizado en la historia del sector de la automoción en España, después de la realizada para la gigafactoría de celdas de baterías de PowerCo del Grupo Volkswagen en Sagunto.

Así lo han confirmado fuentes implicadas en la negociación, en conversaciones con este diario, que han señalado que «la puesta en marcha de una planta de producción de coches eléctricos con el nombre de Tesla es una realidad que está encima de la mesa, pero lo cierto es que no hay nada cerrado y las conversaciones se encuentran en una fase inicial en la que la empresa presiona para recibir la mayor cantidad de subvenciones del PERTE, más incluso que Volkswagen, que copó el 45% de la adjudicación de los fondos europeos en la primera convocatoria».

«No obstante, esta negociación no se antoja fácil y la complica que el Gobierno aún no haya publicado las bases de la segunda convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y conectado, ya que no se puede avanzar en el proceso sin saber qué porcentaje de la inversión está subvencionada por el Gobierno a través de los fondos europeos -PERTE-«, confiesan las citadas fuentes.

El interés de la compañía de Elon Musk por la región valenciana se produce después de que el Grupo Volkswagen ya haya iniciado la construcción de su planta de baterías en Sagunto. Un proyecto en el que el fabricante alemán invertirá 3.000 millones en una primera fase y otros 1.500 millones después, lo que sitúa a Tesla por encima de este montante y obliga al Gobierno a destinar más fondos para esta instalación.

Todo por negociar

La Generalitat Valenciana ha reiterado que mantiene abiertas negociaciones en estos momentos con «una decena» de multinacionales para atraer 24.000 millones de inversión en la región en diferentes sectores económicos «estratégicos y de futuro» y ha desmentido que, por el momento, el acuerdo con el fabricante norteamericano esté cerrado.

«Todas esas negociaciones, como ya se comentó, están sujetas a estrictos criterios de confidencialidad para garantizar que las diferentes operaciones puedan llegar a buen puerto lo antes posible, como es deseo de este Consell», ha subrayado la Generalitat, tras las publicaciones que apuntan a Tesla como la multinacional del automóvil que se instalará en el área metropolitana de Valencia.

La Generalitat Valenciana ha desmentido en un comunicado que exista un «acuerdo cerrado» con esta multinacional y no confirma las diferentes informaciones publicadas que dan por hecha esta inversión. No obstante, fuentes cercanas al proceso han confirmado a este diario que las negociaciones se encuentran muy avanzadas y el gran escollo sería el retraso en la publicación de las bases de la segunda convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico.