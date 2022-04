El complemento perfecto para la primavera y sus lluviosos días son las botas de agua con más estilo de Decathlon que están arrasando. Son prácticas, cómodas y tienen un estilazo que quedará ideal con todos tus looks. ¡Te contamos todo lo que necesitas saber antes de que se agoten!

Las botas de agua más ‘TOP’ de Decathlon

Estas botas de agua son cálidas, cómodas y ligeras para proteger tus pies sin que resulten demasiado pesadas para tu día a día. Además, tienen una forma flexible para adaptarse a las necesidades de tu pie y que te sientas como en una nube a cada paso.

Son una compra básica para poder mantener los pies calientes y secos por mucho que llueva, además cuentan con una suela con dos materiales y tacos autolimpiables para que sean prácticas y se mantengan perfectas durante más usos. Incluyen un buen agarre y amortiguación, así podrás caminar perfectamente, incluso en terrenos mojados o de montaña. ¡Son el compañero de aventuras perfecto y están rebajadas en Decathlon!

Uno de sus puntos fuertes es su material, ya que incluye un componente de caucho y tienen el empeine y la puntera reforzados para conseguir resistencia a la abrasión por mucho trote que le des. Tendrás botas de agua para rato y lo mejor es que están rebajadas casi un 20%. Ahora puedes conseguirlas por solo 89,99 euros, un precio más que razonable teniendo en cuenta su calidad y acabados profesionales.

¿Cómo conservar las botas de agua?

Si quieres que te duren en la mejor de las condiciones durante años, es importante que conozcas las necesidades de sus materiales. Es esencial mantenerlas en un lugar seco y protegido de la luz del sol. La luz del sol puede afectar al material si se expone durante muchas horas.

También, es recomendable aclarar las botas con agua después de cada uso para quitar posibles restos y residuos. Después solo tendrás que secarlas y listas para volver a utilizar. ¡Más práctico no puede ser y parecerá que estrenes botas de agua durante meses!

¿Por qué son una buena inversión?

Las botas de agua suelen tener un coste elevado o no ser demasiado cómodas al usarlas. No obstante, el modelo de botas de agua rebajado en Decathlon pone a tu alcance un zapato cómodo y funcional que se adapta a tu pie y todo por menos de 90 euros. Motivos no les faltan para convertirse en un top ventas esta temporada en Decathlon.

Una vez las tengas, sabrás que puedes contar con ellas siempre que llueva o quieras escaparte a la montaña durante unos días. Quedarán increíbles con unos tejanos para tu día a día o incluso ropa más informal como mallas o pantalones de chándal.

Se convertirán en un básico de armario y podrás utilizarlas siempre que la lluvia asome por la ventana, así no tendrás que echar a perder zapatos que no están preparados para la lluvia o tener que ir con los pies mojados durante horas. ¡Pies secos y cómodos a un precio de locos!