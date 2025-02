Concluye una nueva fase del juicio abierto entre García Carrión y BNP Paribas España, y lo hace entre titubeos, contradicciones y evasivas de la presidenta del banco en España, Cecilia Boned. Desde García Carrión quieren ahora que, entre los investigados, se incluya al comercial de la cuenta de divisas de García Carrión en BNP.

Cecilia Boned, presidenta de BNP Paribas España, declaró de forma telemática junto al que fuera su precedesor, Ramiro Mato. Los dos negaron «conocer las prácticas» de la entidad en lo tocante a la actividad de García Carrión, y defendieron la «actuación del banco», así como «sus protocolos».

La querella de García Carrión arrancó contra su propio ex director financiero, Félix Villaverde, por operaciones con derivados financieros que terminaron por «generar un perjuicio de más de 80 millones de euros», como explica a OKDIARIO el abogado de García Carrión, José María Lumbreras.

Las operaciones, de hecho, estaban pensadas para «actuar como cobertura», y en ningún caso se «autorizó ni se puso en conocimiento de la empresa» que esos movimientos con derivados se estuvieran realizando de forma especulativa y, además, elevando una y otra vez la cantidad de dinero que se movía.

Los derivados pueden ser utilizados de forma especulativa, tratando de adivinar si una divisa subirá o bajará en su cotización, mediante anotaciones en cuenta que únicamente reflejan la diferencia, ganancia o pérdida, impidiendo al simple observador de una cuenta bancaria saber la cantidades, llamadas nocionales, que en realidad se han movido. En el caso de García Carrión «se calcula que en los años que BNP permitió estos movimientos se acumularon nocionales por más de 220.000 millones de euros», una cifra increíble que, de ser ciertos esos movimientos, sería el equivalente a cerca del 60% del volumen total negociado en el Ibex35 el pasado 2024.

La declaración de BNP

Boned ha elegido contestar con evasivas a las distintas preguntas durante el juicio del viernes. A cuestiones sobre si el banco debería haber investigado una operaciones que no tenían la autorización expresa de García Carrión y que superaban con mucho el volumen medio de negociación, Boned se ha limitado a la esquiva: «El banco cuenta con protocolos y realiza auditorias anuales». La evasión de las preguntas se ha hecho tan evidente a lo largo del juicio que la jueza ha llamado la atención en varias ocasiones a la directiva de BNP España.

Lo cierto es que, como explica Lumbreras a este diario, «esas operaciones tuvieron además una segunda cuestión que se hace extraña», y es que se realizaban de forma indirecta. «BNP España compraba los activos a BNP Francia», con lo que las comisiones implícitas reales no podían saberse.

Las operaciones causaron «un perjuicio superior a los 80 millones de euros», pero como argumentan desde la propia compañía, García Carrión pudo llevarse una parte aún peor: «Si los resultados en estos años no fueran tan sólidos», explican, «podría haber terminado en una quiebra». 80 millones son un golpe que puede resultar insuperable para muchas compañías, sin contar con que si las operaciones hubieran continuado ocasionando pérdidas, «el daño habría sido irreparable».

Operativa y acuerdos

El proceso en sus inicios en 2021, también afectaba a movimientos con Goldman Sachs, Deutsche Bank y Bankia, por haber ralizado o apoyado este tipo de operaciones, lucrándose con ello. Pero solo BNP Paribas no ha reconocido la existencia de irregularidades, o no ha querido hacerse cargo de las mismas. El resto de entidnades pactaron con García Carrión la devolución de ciertos montantes, y ya no forman parte del procedimiento.

La instrucción abarca desde el año 2012, puesto que desde ese año se han identificado este tipo de operaciones. García Carrión confía ahora en que se incluya al comercial de BNP, Carlos de las Morenas y al empeado Luis de la Riva como imputados, puesto que era el responsable encargado de la operativa desde la entidad. Será tras esto que, según cómo se den las condiciones y la propia investigación, exigirán las cantidades pertinentes.