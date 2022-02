El pasado mes de mayo, Bankinter Investment anunció la compra del 95% de la plataforma de activos logísticos Montepino a CBRE Global Investors a través de una nueva socimi. La operación se valoró en unos 1.200 millones de euros. Desde entonces, los rumores de una posible salida a Bolsa han sido cada vez más frecuentes y ahora parece que pronto se hará realidad.

David Romera, responsable de inversiones y gestión de activos de Montepino, explica en una entrevista con OKDIARIO: «La posibilidad de salir a Bolsa es algo que estamos viendo internamente y de manera muy seria. A día de hoy no hay fecha cerrada, pero es algo que pasará entre este año y el que viene».

No obstante, aún hay varias cuestiones en el aire puesto que aún se desconoce dónde saldrá a cotizar la mayor socimi logística de España. «En principio, la idea es debutar en la Bolsa española, aunque no descartamos hacerlo en Euronext», matiza el responsable de inversiones de la compañía. Asimismo, añade: «No lo tenemos claro porque no depende de nosotros. Puesto que BME Growth tiene una limitación de capitalización, que si se supera te expulsa al mercado continuo. Por lo que va a depender de eso».

Desde el antiguo MAB aseguran que «una empresa que tenga una capitalización de más de 1.000 millones, no podría salir a BME Growth, tendría que salir directamente a la Bolsa». Actualmente, Montepino cuenta con una cartera de activos valorada en más de 1.000 millones de euros y prevé seguir creciendo, por lo tanto, habría que descartar esta posibilidad.

Cómo se repartirá el capital

Cuando se cerró la compra, Bankinter anunció que la socimi tendría como accionistas exclusivamente a sus clientes de banca privada y a clientes institucionales del banco. Como en los 14 vehículos de inversión alternativa que ya ha lanzado en los últimos cinco años.

Bankinter confirma que es el principal accionista de Montepino con el 6,5% del capital; mientras que Valfondo controla un 5,1%. «El resto repartido entre los aproximadamente 1.600 clientes de banca privada del banco que han invertido en el vehículo», asegura la entidad.

Inversión en proyectos logísticos

El gigante logístico Montepino, gestor y promotor de activos industriales, prevé invertir unos 500 millones de euros en varias naves logísticas entre 2022 y 2023. «Tenemos previsto desarrollar ocho proyectos, entre los que tenemos en ejecución y los que ya hemos firmado. Estos suman una superficie de cerca de 400.000 metros cuadrados», apunta Romera.

Estas plataformas se construirán en las área donde suele operar la firma. En la Zona Centro (Madrid, Toledo y Guadalajara); Cataluña; Alicante, donde está levantando su primer proyecto en la Comunidad Valenciana; y otros dos proyectos en Andalucía, concretamente, en Málaga y en Córdoba. No obstante, Romera asegura que la firma está negociando «un proyecto muy grande, que elevaría dicha superficie en un 50%». De salir adelante, dicho desarrollo se ubicará en el sur de Madrid.

Actualmente, la cartera de naves logísticas de Montepino está valorada en más de 1.000 millones de euros y la compañía prevé duplicar su portfolio en los próximos años, es decir, lograr un valor superior a los 2.000 millones de euros en menos de una década. Aunque el responsable de inversiones de la empresa matiza: «No tenemos techo».

Bankinter compra Montepino

Montepino nació en Zaragoza hace más de 15 años, pero el vehículo por el que es conocido es por la joint venture que creó con CBRE Global Investors a finales de 2017. Desde entonces su crecimiento ha sido exponencial, por ello, su anterior socio, CBRE GI, decidió vender su participación y recoger los beneficios de su parte más value add.

En mayo de 2021, Bankinter Investment, el brazo de banca privada de la entidad financiera, compró la plataforma de activos logísticos Montepino a CBRE GI por 1.200 millones de euros, tras adjudicarse la macrocartera en un proceso competitivo. Ésta fue la mayor operación corporativa del sector del año pasado. Ahora, el promotor de proyectos logísticos califica su alianza con Bankinter como un «trampolín» para su negocio y estrategia.