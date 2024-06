Banco Santander ha dado un nuevo paso para tratar de recuperar una deuda de más de 62.000 euros que Jair Renan Bolsonaro, hijo del ex presidente de Brasil, mantiene con la entidad que preside Ana Botín. El Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios ya denunció a Bolsonaro en marzo por un supuesto delito de lavado de dinero y falsedad documental.

Según la acusación, entre otras cosas el hijo del ex presidente infló los resultados de su empresa Bolsonaro Jr Eventos y Media para conseguir un crédito del Banco Santander, crédito que no ha sido devuelto. La entidad española también presentó denuncia para cobrar su deuda y consiguió una resolución favorable para el cobro de 350.000 reales brasileños, 62.780 euros, que no ha recibido tampoco.

Por eso, Banco Santander envió a finales de mayo al Tribunal de Ejecución de Valores Extrajudiciales y Conflictos Arbitrales de Brasilia una solicitud para investigar los activos financieros de Bolsonaro con el fin de confiscar los bienes del hijo del ex presidente y poder cobrar la deuda, según publica la prensa local. Fuentes del banco no han confirmado ni desmentido la noticia.

La solicitud del banco español se produce después de hasta tres intentos de citar al hijo del ex presidente brasileño para que abone la deuda. De acuerdo con los antecedentes del proceso, la citación del juzgado no fue recibida por el hijo de Bolsonaro en tres ocasiones: el 6 de marzo, el 2 de abril y el 16 de mayo. La última citación fue enviada sin éxito a una casa en Lago Sul, una región acomodada de Brasilia.

El abogado de Renan Bolsonaro ha señalado en un comunicado a la prensa local que «Jair Renan está sufriendo las consecuencias tras ser víctima de un estafador conocido por la policía y los tribunales». «El banco persigue la deuda, sin importar el motivo. Todo se aclarará en tiempo y forma», asegura.

En principio, el hijo de Bolsonaro está acusado de inflar los ingresos de su empresa para así conseguir un crédito del Banco Santander. Según la denuncia, los ingresos de la compañía de eventos de Bolsonaro Jr fueron inflados hasta los cuatro millones de reales brasileños, unos 700.000 euros.

La publicación de la denuncia en la prensa local en marzo provocó una dura declaración del abogado defensor, Admar Gonzaga. «Estas filtraciones han provocado el llamado strepitus fori, que es muy perjudicial para la defensa, para el debido proceso, para la presunción de inocencia y, por tanto, para la imagen de aquellos que tienen derecho a defenderse», señaló. Gonzaga explicó que su cliente «fue víctima de una estafa montada por una persona, que sólo más tarde fue conocida por la Policía y los tribunales».

La investigación sobre el hijo del ex mandatario brasileño se inició en agosto del pasado año y se centra en la falsificación del documento con los ingresos de la empresa, que fue utilizado para que el Banco Santander le diera el préstamo que no ha pagado. Fuentes del Banco Santander no han querido hacer comentarios sobre el proceso.