La colocación masiva por parte de Banca March de pagarés de Tubacex a sus clientes VIP usando información confidencial, destapada por OKDIARIO, se explica por las elevadas comisiones que obtuvo la entidad mallorquina y por la necesidad de sus directivos de cumplir objetivos para cobrar varios bonus (remuneración variable).

Así se recoge la documentación obtenida por este medio y lo confirman fuentes conocedoras de la situación. Debido a ello, los pagarés de Tubacex se convirtieron en el producto estrella de Banca March entre octubre de 2022 y enero de 2023, y los directivos presionaron mucho a sus equipos para su colocación. «Eran la gallina de los huevos de oro», asegura una de las fuentes.

El origen de esta operación fue la necesidad de mayor financiación por parte de Tubacex, un fabricante de tubos de acero inoxidable y una de las mayores multinacionales españolas, con presencia en 60 países. Tubacex había atravesado una situación difícil con la pandemia y se vio obligada a acometer un ERE y un ERTE en 2021, por lo que sufrió una huelga que acabó con enfrentamientos con la Ertzaina.

A pesar de que en 2022 su negocio estaba mejorando considerablemente, Banca March no quiso ampliar un crédito de 10 millones que ya tenía con la compañía en vista de esta situación. Ante la posibilidad de que ese crédito entrase en mora, se alcanzó la solución de que fueran los clientes del banco los que financiaran a Tubacex mediante la colocación de pagarés a corto plazo (a uno, tres y seis meses), que se iban renovando cuando vencían.

Comisiones

En estas emisiones, hay dos tipos de ganancias para el banco. Por un lado, la empresa vasca pagó comisiones a Banca March como emisor y colocador de los pagarés; estas comisiones son de tres tipos, conocidas como arranger, liquidador y custodio, y dealer (colocador). Por otro lado, aceptó remunerar estos títulos con unos intereses mucho más altos de los que percibía realmente el inversor para que la entidad mallorquina se quedara la diferencia.

Los pagarés son bonos a corto plazo que pagan un interés (cupón) al inversor. A diferencia de las acciones en Bolsa, que no pagan intereses, aquí no se cobra al cliente una comisión de corretaje por la compraventa, sino que se le resta una parte de ese cupón, que se queda el banco. Es decir, técnicamente, el inversor no «paga» sino que «cobra menos». Pero al final el efecto es el mismo que el de una comisión. Otra diferencia es que las comisiones en Bolsa son conocidas por el cliente mientras que esta diferencia en el cupón de los pagarés no lo es.

Y ese recorte de su rentabilidad, en el caso de los pagarés de Tubacex vendidos por Banca March, fue muchísimo más alto de lo normal en estos productos. Así, en la primera emisión en octubre de 2022, la empresa pagaba un 2,95% pero el cliente sólo se embolsaba el 2,25%; la diferencia, esos 0,70 puntos, se los quedaba el banco.

Para hacernos una idea, un 0,70% en un mes equivale a un 8,4% en comisiones al año (TAE). Dichos cobros -recorte de ganancia para el cliente- llegaron al 0,90% cuando, ante la subida de los tipos de interés oficiales del BCE, los pagarés subieron su remuneración hasta el 3,1% a un mes, el 4% a tres meses y el 4,65% a seis meses. Anualizado, supone un coste del 10,8% para el cliente.

De hecho, expertos en banca privada consultados califican este recorte de «desorbitado», ya que lo normal en estos casos es que el banco cobre entre el 0,03% y el 0,05%, como mucho el 0,15% y con títulos a un plazo mucho más largo. Los fondos monetarios -los que invierten en letras y pagarés- pueden cobrar comisiones del 0,70%-0,90% pero al año, no en un mes como en este caso.

Bonus

A la vista de estas grandes ganancias, el director de banca patrimonial y subdirector general de la entidad mallorquina, José Cuervas Porres -la persona que compartió la información confidencial- vio que ese producto podía ser su tabla de salvación para alcanzar sus objetivos de ventas que le daban derecho a cobrar los bonus. De ahí que se hicieran constantes emisiones de pagarés -llegó a haber un saldo vivo de 73,9 millones- y que presionara hasta el extremo a sus equipos de banqueros para que los colocaran como fuera. Lo cual explica el uso de las cifras de resultados de Tubacex en 2022 antes de que se publicaran, como argumento comercial para la venta del producto.

En banca privada (gestión de altos patrimonios), los directivos y banqueros tienen un salario base pero el grueso de su remuneración suele ser variable ligada al cumplimiento de objetivos de ventas: los famosos bonus. En el caso de Banca March en 2022, tenían un bonus anual respecto a los resultados del ejercicio y otro trianual 2020-2022 que suponía unos ingresos muy importantes para los directivos.

De hecho, en la política de remuneraciones de la entidad de ese año se recoge que «a propuesta del Consejo de Administración, la Junta General de Accionistas de Banca March aprobó, para 15 personas pertenecientes al colectivo identificado, una retribución variable que supera el 100 por 100 y no excede del 200 por 100 de la retribución fija, a cuyo efecto el importe de la remuneración variable correspondiente al trienio 2020-2022 se dividió entre 3».

Y añade: «Durante el ejercicio 2022 se le ha concedido una remuneración igual o superior a 1 millón de euros a 3 miembros del Colectivo Identificado [los directivos que la entidad considera más importantes] considerando el 1/3 de la retribución variable correspondiente al trienio 2020-2022: 2 miembros en el tramo entre 1 millón y 1,5 millones de euros y 1 miembro en el tramo entre 2 y 3 millones de euros».