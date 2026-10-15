El ahorro conservador sigue predominando en la mayoría de los hogares, y eso la banca lo sabe. De ahí que la mayoría de entidades nacionales hayan movido ficha incluso antes de la reunión del BCE.

En este sentido, la banca busca captar el dinero de los hogares con cuentas remuneradas y depósitos que ya superan el 3% TAE en algunas ofertas, mientras que otros productos de inversión de poco riesgo, las letras del Tesoro, han elevado su rentabilidad a máximos de los últimos dos años.

La tendencia se produce en un contexto de renovadas expectativas de endurecimiento monetario en la eurozona, mientras que la inflación ya roza el 5%. El hecho de que las encuestas apunten a una posible subida de 25 puntos básicos de los tipos del Banco Central Europeo (BCE) en la próxima reunión del 29 de octubre, alimenta el interés por los productos de ahorro.

Entre las ofertas más recientes está la de Openbank. La entidad ligada a Santander anunció una subida al 3,25% TAE de su cuenta remunerada durante 12 meses, sin límite máximo de saldo remunerado para nuevos clientes que activen Bizum. La entidad también elevó al 3,25% TAE su depósito a seis meses para quienes domicilien ingresos recurrentes de al menos 900 euros y aporten dinero nuevo; para el resto, la remuneración es del 2,75%.

MyInvestor, por su parte, mejoró al 3% TAE su depósito a seis meses para los clientes con una cartera automatizada desde 150 euros, frente al 2,75% del resto. Además, ofrece depósitos a 12 meses al 3% TAE, que alcanzan el 3,25% para quienes cuentan con una cartera automatizada.

Depósitos y cuentas por encima del 3%

Por otro lado, la plataforma europea Raisin también recoge cambios recientes en las condiciones de sus bancos asociados. Banca Profilo elevó al 3,15% el interés de su depósito a 12 meses, mientras Banca Sistema aumentó al 3,25% la remuneración de varios plazos de entre dos y cinco años.

En el ranking de Raisin, los depósitos a un año de SME Bank alcanzan el 3,35% TAE y los de Mano Bank, el 3,31%, mientras que algunas cuentas de ahorro también superan el 3% bajo determinadas condiciones.

Incluso la deuda pública, un producto al que los inversores no le encontraban atractivo, está empezando a consolidarse como una de las alternativas favoritas para los ahorradores. El Tesoro Público adjudicó el pasado martes 13 de octubre 2.133,91 millones de euros en letras, con una demanda de 4.729,18 millones, más del doble de lo colocado.

En las letras a tres meses, el interés marginal subió al 2,645%, frente al 2,464% de la subasta anterior, su nivel más alto desde noviembre de 2024. En las letras a nueve meses, la rentabilidad escaló al 2,968%, desde el 2,783% previo, hasta alcanzar máximos desde septiembre de 2024.

Hoy jueves, el organismo prevé captar entre 4.500 y 5.500 millones de euros en una subasta de deuda a medio y largo plazo. Para el conjunto de 2026, mantiene unas necesidades de financiación neta de 55.000 millones de euros.

La comparación con los depósitos resulta cada vez más relevante, aunque los expertos alertan de que no debe hacerse únicamente mirando el porcentaje anunciado: hay que tener en cuenta el plazo, la liquidez, las condiciones de contratación y la fiscalidad. En las letras, el inversor debe mantener su estrategia en función del vencimiento o asumir el riesgo de vender antes en el mercado secundario.

Sin embargo, la rentabilidad máxima no siempre equivale a la mejor oferta. Pablo Vega, de Roams, advierte de que los porcentajes más llamativos pueden esconder límites de saldo, exigencias de domiciliación y remuneraciones promocionales que disminuyen con el tiempo.

Según sus cálculos, para determinados saldos y si se cumplen las condiciones, las bonificaciones de BBVA pueden alcanzar los 1.060 euros, mientras que la cuenta de Ibercaja puede generar hasta 1.000 euros, con un límite de 20.000 euros remunerados.

Para quienes prefieren no vincularse a una entidad, existen alternativas como Trade Republic, con un 3,04% TAE hasta 50.000 euros, o la cuenta de Openbank al 3,25% TAE bajo sus condiciones de acceso.

Otras alternativas de ahorro

Por su parte, Fabrizio Viola, gestor sénior de carteras de renta fija de Generali AM, apunta hacia la deuda corporativa como otra alternativa. El aumento de los rendimientos reales está elevando la rentabilidad exigida por los inversores y creando puntos de entrada más atractivos en determinados bonos corporativos. Sin embargo, advierte de que la volatilidad de los tipos puede continuar en las próximas semanas.

Para el ahorrador, la conclusión práctica es que el entorno de tipos puede abrir oportunidades, pero no elimina la necesidad de comparar productos ni convierte todas las inversiones en equivalentes. Lo que queda claro, bajo la mirada de los analistas, es que con las letras a nueve meses rozando el 3% y algunas cuentas y depósitos por encima de ese umbral, merece la pena revisar dónde está el dinero.