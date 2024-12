El aviso más importante de un abogado sobre los okupas: «No quieren que sepas»

La okupación sigue siendo un problema en España, pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios le quieran quitar hierro a una situación que se está yendo de madre en todos los puntos de la península. Cada vez hay más denuncias por okupaciones y por ello está sobre la mesa el Proyecto de Ley de eficiencia de la Justicia que permitirá los juicios exprés contra los okupas. A la espera de que esta norma pueda recibir luz verde pese a la oposición de Podemos, un abogado ha dado una serie de consejos a los propietarios para evitar que sean víctimas de un mal que está afectando a muchos españoles.

La okupación de viviendas en España siguen siendo un problema y los números lo demuestran. Según datos proporcionados por el Ministerio de Interior, en 2023 se contabilizaron un total de 15.289 denuncias por okupación ilegal en España. Por ello, una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios desveló que el 34% de los encuestados aseguró que la okupación era un problema en España. Lógicamente, el CIS de Tezanos dijo que esto sólo preocupaba al 0,5% de los españoles.

El problema de la okupación está en el foco y más en los últimos días con el Proyecto de Ley de eficiencia de la Justicia que fue aprobado el pasado jueves por el Congreso pese a la amenaza de Podemos con tumbarla. Esta norma permitirá los juicios exprés contra los okupas. A pesar de que la Cámara Baja haya votado a favor de esta norma, habrá que ver si finalmente sale adelante el apartado que respecta a la okupación, que ha provocado una gran confrontación entre PNV y Podemos.

Los consejos de un abogado par evitar a los okupas

Al hilo de todo esto, Andrés Millán un abogado conocido en las redes sociales como @lawtips ha publicado un vídeo TikTok que se ha hecho viral. Su titular es «6 consejos que los okupas no quieren que sepas» y en este vídeo de poco más de un minuto explica los principales tips que debes seguir para que un okupa no pueda entrar en tu casa, hecho que puede desembocar en un largo embrollo burocrático y también a nivel económico en caso de alargarse el proceso.

«Ten siempre a mano copia de las escrituras o recibos. En general, pruebas de que vives en esa casa y que no estén a la vista de los okupas porque entonces si ellos entran lo pueden utilizar en tu contra porque sabrán tus datos para, por ejemplo, montar un contrato falso». Dice este abogado en el inicio del vídeo. Tener las escrituras a mano en un lugar apartado de la vista siempre será recomendable en este caso.

Andrés Millán también deja claro que tienes que tener en la puerta una cerradura para impedir el paso a los okupas. «Tienes que prevenir montar una puerta o una cerradura antiokupas. Es la clave y lo mismo tienes que hacer con ventanas, etc. Siempre que te marches de la casa tienen que estar cerradas. También tienes que tener una alarma conectada con la Policía porque si actúan rápido y los pillan cuando acaben de entrar y hay grabaciones se puede resolver al momento», aclara sobre un hecho más que relevante: la rápida actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en este tipo de situaciones.

«Lo mismo ocurre con los vecinos. Ten siempre a alguno de tu confianza que te avise si oye ruidos, haz tú lo mismo con él», dice en otro consejo sobre el papel que pueden jugar los vecinos en el momento en el que los okupas puedan entrar en la vivienda. Una llamada a tiempo puede solucionar muchos problemas en un futuro.

@lawtips, como se hace llamar en las redes sociales, también aconseja a las víctimas de una okupación llamara una empresa de desokupaciones en el caso de que el caso se enquiste a nivel judicial y este hecho esté perjudicando a nivel económico a los propietarios. También aconseja que todo se haga por la vía legal. «Si te okuparon y no has actuado al momento. Puedes contratar una empresa de desokupación que haga bien las cosas con el control de entrada legalmente o si no siempre antes la vía civil antes que la penal. Ya que es mucho más rápido y barato», finaliza en su último consejo.