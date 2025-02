Aviso inminente a los pensionistas: la fecha límite no perder su pensión

A pesar de que en el comienzo del año se anunció una subida de las pensiones, pronto este incremento quedó descartado tras el primer no a la Ley Ómnibus. Sin embargo, finalmente las pensiones sí han subido, en concreto un 2,8 % para las contributivas, mientras que las no contributivas registran un aumento significativo del 9 %. Esta medida supone un alivio para miles de pensionistas que dependen de estas ayudas para su sustento diario. No obstante, es importante tener en cuenta que existe un grupo de pensionistas que deben declarar ingresos, y cuya fecha límite para hacerlo se acerca.

Todas aquellos pensionistas que perciban una pensión no contributiva tienen la obligación de presentar una declaración anual de ingresos. Este trámite debe realizarse antes del 31 de marzo de 2025 y es imprescindible para acreditar que siguen cumpliendo los requisitos de renta exigidos. No cumplir con este procedimiento podría suponer la suspensión temporal o incluso la pérdida definitiva de la pensión. Por este motivo, la Seguridad Social ha subrayado la importancia de este proceso, recordando a los pensionistas que la documentación debe reflejar los ingresos obtenidos durante el año anterior, así como cualquier variación prevista para el presente ejercicio. Esta medida busca garantizar que las ayudas llegan a quienes realmente las necesitan y que los recursos públicos se gestionan de manera equitativa y eficiente.

¿Qué pensionistas deben presentar la declaración de ingresos?

La declaración anual de ingresos afecta exclusivamente a los beneficiarios de pensiones no contributivas. Estas pensiones están destinadas a personas que, por no haber cotizado lo suficiente a la Seguridad Social, no pueden acceder a una pensión contributiva. El objetivo es proporcionarles un respaldo económico básico para cubrir sus necesidades esenciales.

Este procedimiento es obligatorio y debe realizarse dentro del primer trimestre del año. La normativa establece que los pensionistas deben presentar este documento ante el organismo competente de su comunidad autónoma o dirección territorial. Además, se debe incluir información sobre los ingresos percibidos en el año anterior y cualquier cambio relevante que pueda afectar la situación económica del beneficiario.

¿Qué ocurre si no se presenta la declaración a tiempo?

El incumplimiento de este trámite puede tener consecuencias graves para los pensionistas. La Seguridad Social establece que la falta de presentación de la declaración de ingresos puede derivar en la suspensión del pago de la pensión hasta que se regularice la situación. En los casos más extremos, si se detecta que los ingresos superan el límite permitido, la pensión podría extinguirse de manera definitiva.

Para evitar problemas, se recomienda a los beneficiarios que revisen su situación económica y reúnan toda la documentación necesaria con antelación. En caso de dudas, pueden acudir a las oficinas de la Seguridad Social, consultar con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) o dirigirse a la administración competente en su comunidad autónoma.

¿Cómo se presenta la declaración de ingresos?

El procedimiento para presentar la declaración de ingresos es sencillo, pero es importante seguir correctamente los pasos indicados por la administración. Cada pensionista recibirá el formulario correspondiente, enviado por el organismo competente según su comunidad autónoma. En este documento se debe consignar toda la información sobre los ingresos del año anterior y cualquier previsión de cambios en el presente ejercicio.

Existen varias vías para presentar este documento:

Presencialmente : acudiendo a las oficinas de la Seguridad Social o al organismo gestor de su comunidad autónoma con la documentación necesaria.

: acudiendo a las oficinas de la Seguridad Social o al organismo gestor de su comunidad autónoma con la documentación necesaria. Por correo postal: enviando el formulario debidamente cumplimentado junto con la documentación requerida a la dirección correspondiente.

enviando el formulario debidamente cumplimentado junto con la documentación requerida a la dirección correspondiente. De manera telemática: a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o del portal habilitado por cada comunidad autónoma, utilizando certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico.

¿Cuáles son los umbrales de renta para mantener la pensión?

Uno de los requisitos clave para seguir recibiendo una pensión no contributiva es no superar ciertos umbrales de renta establecidos por la administración. El IMSERSO informa que tanto las pensiones no contributivas de jubilación como las de invalidez, tienen su tope en los 7.905,80 euros anuales, sin embargo este límite puede variar función del número de miembros que conforman la unidad económica de convivencia. En otras palabras, no sólo se tienen en cuenta los ingresos del pensionista, sino también los de las personas con las que convive.

Cada año, la Seguridad Social actualiza estos límites, por lo que es fundamental tener en cuenta el umbral vigente para 2025 y asegurarse de que se cumplen los requisitos exigidos. Superar este límite podría suponer la pérdida del derecho a la pensión.

En conclusión, la declaración anual de ingresos es un trámite obligatorio para todos los beneficiarios de pensiones no contributivas. Presentarla antes del 31 de marzo de 2025 es crucial para evitar la suspensión o pérdida de la prestación. Este proceso garantiza que las ayudas llegan a quienes realmente las necesitan y permite que el sistema de pensiones siga funcionando de manera equitativa.

Para cumplir con este requisito sin inconvenientes, se recomienda recopilar la información con antelación y utilizar los canales disponibles para su presentación. En caso de dudas, siempre es aconsejable consultar con la Seguridad Social o el organismo encargado de la gestión de las pensiones en cada comunidad autónoma. De este modo, los pensionistas podrán seguir disfrutando de su prestación sin contratiempos y con total tranquilidad.