El aviso del Gobierno que afecta a millones de propietarios: estos serán los afectados

Tener una vivienda en propiedad y además tenerla de alquiler, parece que va a tener un cambio importante en un futuro no demasiado lejano. De hecho, millones de propietarios de vivienda podrían verse afectados en las próximas semanas si el nuevo decreto ley que fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez se aprueba tal como está previsto. El texto aún no está aprobado, pero el propio jefe del Ejecutivo adelantó en rueda de prensa algunas de las medidas que quiere poner en marcha y entre ellas, destaca un incentivo fiscal para quienes no suban el precio del alquiler, así como nuevas restricciones a los contratos de temporada y también, mayor control al alquiler por habitaciones.

El anuncio llega en un momento especialmente tenso para el mercado del alquiler, si bien se tienen en cuenta como los precios siguen disparados en muchas zonas, además de que la nueva Ley de Vivienda todavía está generando debate. Ahora, con este nuevo decreto, el Gobierno dice querer frenar abusos y evitar la especulación, aunque las medidas afectarán directamente a quienes alquilan una o varias propiedades, ya sea como inversión o como fuente de ingresos adicional. Por el momento no se conocen todos los detalles, pero el enfoque es claro ya que se ha mencionado que quienes alquilen deberán adaptarse a nuevas condiciones si quieren seguir beneficiándose fiscalmente, y algunas prácticas hasta ahora comunes van a estar a partir de ahora más vigiladas.

El aviso del Gobierno que afecta a millones de propietarios

Una de las propuestas estrella del decreto será una bonificación del 100 % en el IRPF para los propietarios que mantengan el mismo precio del alquiler en las renovaciones de 2026. Según el presidente, el planteamiento es sencillo ya que si no subes el alquiler, el Estado te compensa vía impuestos, de forma que acabes ganando lo mismo, pero sin cargar el aumento al inquilino.

La medida sin embargo, no se puede aplicar a nuevos contratos, sino sólo a aquellos que se renueven con el mismo inquilino y con el mismo precio. El dinero, eso sí, debe guardarse como incentivo fiscal, lo que implica que los propietarios tendrán que esperar a la declaración para beneficiarse.

No se ha detallado aún de qué modo se hará el cálculo del incentivo exacto ni si será compatible con otras deducciones ya existentes, pero el objetivo del Ejecutivo es el de evitar subidas de precio en plena crisis del alquiler, al menos durante 2026.

Cambios en las restricciones a los contratos de temporada

Otro de los focos del decreto sobre la vivienda que se ha anunciado, estará en los contratos de temporada, que según el Gobierno se están utilizando para esquivar las limitaciones legales de los alquileres tradicionales. Sánchez afirmó que muchos propietarios recurren a esta modalidad para imponer plazos breves, evitar la duración mínima obligatoria o subir precios fuera del control normativo.

El decreto incluirá, según ha dicho, condiciones más estrictas y una mayor vigilancia sobre cuándo puede utilizarse un contrato de este tipo. No se han especificado los requisitos, pero se espera que el uso quede limitado a casos que van a ser muy concretos, como por ejemplo traslados laborales o estancias temporales que estén justificadas.

En ciudades como Madrid o Barcelona, esta medida podría cambiar la forma en que muchos pequeños arrendadores gestionan sus pisos, especialmente en zonas con alta rotación de inquilinos.

Control sobre el alquiler por habitaciones

Por último, también se anunció una novedad importante para quienes alquilan habitaciones por separado dentro de una misma vivienda. Según Sánchez, esta práctica está aumentando y, en muchos casos, se utiliza para maximizar ingresos cobrando más por partes que por el total del piso.

El decreto fijará que la suma del alquiler por habitaciones no pueda superar el precio que tendría la vivienda en su conjunto. Además, en zonas declaradas tensionadas, se aplicarán los límites de renta establecidos en la Ley de Vivienda, lo que cerraría una vía habitual para eludir el control de precios.

Con esto, el Gobierno busca evitar que se conviertan los pisos en un cúmulo de habitaciones a precios inflados, algo que ya ocurre en barrios universitarios o en áreas con alta demanda.

Medidas que cambian las reglas para muchos propietarios

Aunque el presidente no mencionó cifras concretas, lo cierto es que estas medidas tendrán un impacto directo sobre una parte importante del mercado, especialmente sobre pequeños propietarios que alquilan una o dos viviendas como fuente de ingresos complementaria. La bonificación fiscal puede suponer un incentivo interesante para algunos, pero las nuevas restricciones pueden obligar a replantear estrategias a quienes dependían de contratos temporales o del alquiler por habitaciones para rentabilizar sus propiedades.

Se espera que el decreto se apruebe antes de que acabe el primer trimestre de 2026, y que entre en vigor de forma inmediata. Hasta entonces, muchos propietarios estarán pendientes de cómo evoluciona el texto final.