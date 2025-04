Aviso a las amas de casa: ya pueden solicitar la nueva pensión de 500 euros si cumples estos requisitos

Las amas de casa también pueden solicitar una pensión de jubilación. Concretamente, las personas que no llegan a una cotización mínima de 15 años pueden solicitar una pensión no contributiva, que es una ayuda de más de 500 euros para las personas que cumplan con unos requisitos determinados. Uno de ellos tiene que ver con demostrar una carencia de rentas anuales. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la pensión que pueden solicitar las amas de casa.

Las amas de casa siempre han sido uno de los grupos más perjudicados a la hora de recibir una pensión de jubilación. Estas mujeres, que han entregado cuerpo y alma al cuidado de los hijos y el hogar durante toda su vida, cuando llegan a la edad de acceder a la jubilación, no tienen acceso a la ayuda tras no cumplir con los requisitos mínimos de cotización. Hay que tener en cuenta que para acceder a una pensión contributiva de jubilación en España hay que tener un mínimo de 15 años cotizados durante la vida laboral en la Seguridad Social.

Las pensiones no contributivas son gestionadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y delegadas a las diferentes comunidades autónomas. El Gobierno fija en los Presupuestos Generales del Estado las cantidades estipuladas para las pensiones no contributivas que este año han subido a razón de un 9%, al igual que el Ingreso Mínimo Vital. Todo con el objetivo de acortar la brecha entre las PNC y las pensiones contributivas de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad o en favor de familiares.

Requisitos para la pensión de las amas de casa

Las amas de casa que quieran acceder a una pensión no contributiva de jubilación tendrán que cumplir con tres requisitos. El primero e indispensable será el de tener 65 años o más y después la persona beneficiaria tendrá que residir en territorio español y haberlo hecho en los últimos diez años. El último y no menos importante será demostrar una carencia de rentas o ingresos personales que en el cómputo anual no pueden ser superiores a 7.905,80 euros anuales.

Edad: tener 65 años o más.

tener 65 años o más. Residencia: residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años.

residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años. Carecer de ingresos suficientes: Existe carencia cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo anual para 2025, sean inferiores a 7.905,80 € anuales.

Cuantías de las pensiones no contributivas

Por lo que respecta a la cuantía de las pensiones no contributivas, con la última subida del 9% han quedado en 7.905,80 anuales, que equivalen a 564,70 euros al mes. En el caso de la pensión mínima para este 2025, ha quedado fijada en 141,18 euros mensuales, que son 1.976,45 euros al año. Esta reducción en la cuantía depende de las rentas externas que tengan los beneficiarios de la pensión no contributiva.

«La cuantía individual actualizada para cada pensionista se establece a partir del citado importe y en función del número de beneficiarios que vivan en el mismo domicilio, de sus rentas personales y/o de las de su unidad económica de convivencia, no pudiendo ser la cuantía inferior a la mínima del 25% de la establecida», dice el IMSERSO a través de su página web oficial.

En el caso de que dentro de una misma familia conviva más de un beneficiario, la cuantía individual será de 480 euros cuando vivan dos personas y 451,76 euros mensuales cuando convivan tres personas que reciben una PNC. La pensión no contributiva se abonará en 12 pagas anuales más dos extraordinarias, que se suelen abonar en el mes de junio y diciembre.

Para solicitar la pensión no contributiva, habrá que presentar un formulario en las oficinas de los servicios sociales de las comunidades autónomas, del Imserso o en cualquier otra de la Seguridad Social. También se podrá realizar por correo ordinario. Estos formularios se pueden descargar e imprimir en la página oficial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.