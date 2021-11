Victoria de Iberdrola en el caso Villarejo. La Audiencia Nacional ha decidido estimar el recurso presentado por la eléctrica contra la decisión del magistrado Manuel García Castellón de archivar el caso contra el ex directivo de Iberdrola que acusa a Ignacio Galán, presidente de la compañía, de conocer los pagos a la empresa del polémico ex comisario José Villarejo para que espiara a sus enemigos empresariales. Además, la Audiencia restituye a Iberdrola su condición de perjudicada en el caso y le permite que acuda como acusación particular. Contra esta decisión no cabe recurso.

El pasado 9 de julio el juez Castellón decidió imputar a Iberdrola en el caso por la contratación irregular de Cenyt, la empresa de Villarejo, y archivó la causa contra el testigo clave que amenaza a Galán, el ex responsable de Control Corporativo de la eléctrica José Antonio del Olmo -Iberdrola le denunció en un juzgado de Bilbao por falsificación de pruebas, por lo que fue condenado en octubre-.

El auto de la Audiencia Nacional es una victoria parcial pero importante para Iberdrola. Fuentes de la defensa han asegurado que «la estimación del recurso de Iberdrola contra el archivo de la querella por falsedad contra José Antonio del Olmo es clave en un procedimiento de instrucción en el que no hay ni una sola prueba de que nadie más allá de Antonio Asenjo, director de seguridad de Iberdrola, tuviera conocimiento de la contratación de Cenyt».

Investigar la veracidad de las facturas

Además, la Audiencia Nacional deja claro en su escrito que el magistrado debe investigar la veracidad del documento presentado por Del Olmo en el juicio y que supuestamente implica a Galán. Iberdrola mantiene que se trata de una factura falsa que fue manipulada y creada por el ex directivo para acusar a Galán.

En concreto, el documento supuestamente manipulado por el ex directivo, consignado en papel oficial de Iberdrola, fue depositado por Del Olmo en una notaría de Madrid junto con un total de nueve facturas (ocho emitidas por Casesa y una por Cenyt) pagadas por la compañía, que sostiene que fueron robadas. Un juzgado de Bilbao también considera que fueron robadas, según un auto del 1 de octubre.