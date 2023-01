Así puedes recuperar la fianza de los abonos gratuitos de Renfe

Según ha informado Renfe en su página web, ha superado el millón de abonos gratuitos para viajar en Cercanías, Rodalies y Media Distancia desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2023. Una de las condiciones para disfrutar del abono gratuito es el depósito de una fianza de 10 euros (Cercanías y Rodalies) y de 20 euros (Media Distancia). Ahora, quienes utilizaron sus abonos gratuitos de Renfe en 2022, pueden solicitar la devolución de la fianza.

Cabe señalar que quienes no hayan hecho al menos 16 viajes con el abono, no pueden solicitar la devolución de la fianza. Esto ha llevado a un uso inadecuado del abono, hasta el punto de que Renfe ha tenido que tomar medidas. Algunos usuarios, para alcanzar los 16 viajes, reservaban plaza en los trenes y luego no viajaban.

En concreto, la compañía envió a los titulares de los 75.000 abonos identificados por haber hecho un uso indebido de los billetes un aviso. Hubo quienes hicieron caso omiso del mismo, y finalmente Renfe les incautó la fianza y anuló el abono gratuito.

Cómo recuperar la fianza de los abonos gratuitos de Renfe

Quienes hayan utilizaro el abono a lo largo de 2022 y pagaron la fianza en metálico o a través d euna tarjeta bancaria, recibirán la devolución de la misma en enero de 2023. Los primeros en cobrar serán quienes adquirieron el abono con una tarjeta de crédito. Los viajeros que compraron su abono en metálico recuperarán la fianza este domingo, 15 de enero. Renfe ha puesto en funcionamiento una línea telefónica para facilitar la comunicación con los clientes: 919191567.

Abono gratuito de Renfe en 2023

Los usuarios ya pueden solicitar su abono gratuito de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia para viajar hasta el 30 de abril de 2023. El Gobierno ha aprobado la prórroga de esta medida, la cual se enmarca en el secto paquete de partidas económicas para combatir la inflación y proteger a los colectivos más vulnerables.

El abono se puede adquirir en la página web o en la aplicación de Renfe, y también en las taquillas de las estaciones en las máquinas de venta automática. hay máquinas con pago electrónico que emiten el abono con código QR. Cabe señalar que el abono es unipersonal y, pr lo tanto, intransferibles.

El abono de Cercanías y Rodalíes es válido para realizar viajes ilimitados entre cualquier origen y destino del núcleo de población para el que haya sido adquirido. Mientras, con el abono de Media Distancia, solo se pueden hacer vuatro viajes al día entre las dos estaciones seleccionadas.