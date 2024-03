Así es la loca entrada al restaurante de Dabiz Muñoz en Dubái: «Un túnel a un paraíso gastronómico»

Hace sólo tres días, el chef español Dabiz Muñoz presumió en su Instagram del nuevo restaurante que abrió en los Emiratos Árabes a mediados del pasado mes de febrero. La entrada al restaurante de Dabiz Muñoz en Dubái no deja a nadie indiferente, y es que no podría tener más colores. Es lo que él mismo denomina: «Un túnel a un paraíso gastronómico». Pero, ¿cómo es el establecimiento?

Ésta es una de las preguntas que se hacen los amantes de la gastronomía que siguen de cerca los pasos de uno de los chefs españoles de más prestigio.

Tras triunfar con DiverXo Madrid, que ha recibido tres estrellas Michelin, Muñoz se llevó a Medio Oriente una nueva sucursal de otro restaurante que tiene en la capital española. Estamos hablando de StreetXo, que se ubica en C. de Serrano, 47, barrio de Salamanca. Por supuesto, la nueva apuesta resulta absolutamente grandilocuente. No podíamos esperar menos de Dubái, considerada una de las mecas del lujo y del consumismo a nivel global.

¿Cómo es el restaurante de Dabiz Muñoz en Dubái?

Lo primero que llama la atención de esta propuesta es el uso de colores. Con el estilo punk y transgresor que siempre ha caracterizado los restaurantes que lidera, Muñoz opta en esta ocasión por un túnel pintado con grafitis que da acceso a la barra. Sobre ella, unas lámparas de lava se llevan todas las miradas.

Levantando la vista, nos topamos con un salón, un comedor y una terraza. Todo, plagado de muebles, esculturas, espejos LED y obras de arte. Es lo que probablemente atrapa de este sitio: la sensación de que estamos ante un caos perfectamente organizado. El lugar ideal para salir de cita o con amigos.

El galardonado como mejor cocinero del mundo por The Best Chef ha instalado su nuevo restaurante en el lujoso resort urbano One&Only One Za’abeel. Aprovechando la estructura de este edificio, con vistas de 360° a la conocida como «joya del desierto», el ya tres estrellas Michelin ha trasladado a Emiratos Árabes Unidos su StreetXo con varios de los platos más famosos de su menú, como las croquetas y el brioche de la Pedroche. Son las recetas que le dieron popularidad en Madrid, y en las primeras semanas abierto al público la mayoría de los comensales se decantan por alguna de ellas.

Por supuesto, no faltan tampoco los sabores internacionales. Muñoz ha viajado por los cinco continentes buscando deleitar incluso los paladares más exigentes. La carta va desde clásicos, como el sándwich club, hasta platillos tradicionales de culturas asiáticas como el RamenXO, el nem vietnamita y el dumpling pekinés.

En cuanto a la bebida, entre las más solicitadas por el público aparecen el Tom Kha Ka, el Ceviche Sour y el DiverXO Madrizzzzz. Para todos los gustos.

La experiencia de los concurrentes estará a cargo del director general Pedro Castro, mientras que el restaurante estará abierto para cenas todos los días, ofreciendo un aforo para 177 comensales en total. Se brinda atención tanto en los diversos espacios para estar sentado como directamente en la barra.

Detalles del menú de StreetXo Dubái

Otra de las cosas que suele intrigar cuando un chef de primer nivel abre un nuevo establecimiento es el precio de las alternativas de la carta. Curiosamente, sobre todo por ser Dubái, daría la impresión de que muchas de las opciones del menú de StreetXo no son tan caras como imaginábamos.

Comparando estos precios con los de algunos restaurantes de Madrid, la verdad es que no hay diferencia. Y tienden a ser más baratas que las de otros reconocidos chefs que también se han instalado en los Emiratos Árabes Unidos. ¿No nos crees? lo vemos con algunos ejemplos de su carta actual:

Aguachile mediterráneo de salmón – 120 AED

Salsa macha de maíz frita, ponzu pico de gallo, pimentón de la vera, vinagre mediterráneo y crujiente de plátano macho

Paella quisquilla + centolla – 160 AED

Caldo tom yum, wasabi de centolla desmenuzada, langostino ajillo azul, huevas de trucha y pimentón

Arroz a la cubana (4 piezas) – 125 AED

Pastel de arroz crujiente con salsa chutney de tomate, pesto de yuzu, huevo frito y jamón de ternera koji

Recuerda que el dirham de los Emiratos Árabes Unidos cotiza a 0,25 euros. Es decir, debes dividir todos estos precios por cuatro.

En su web oficial nos invitan, afirmando que es el restaurante de almuerzo y cena más atrevido para tu próxima fiesta callejera. Con 4,9 estrellas de puntuación en Google Maps, quienes puedan sentarse en una de sus mesas o acodarse en la barra van a disfrutar de una montaña rusa de vajilla extravagante, sabores alucinantes y más risas de las que probablemente sea legal tener en una sola comida, segun su web. Si puedes, no debes perderte la oportunidad de visitarlo y comer algo.