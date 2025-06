Están multando por dejar la ventanilla del coche abierta: da igual que sean unos centímetros y ésta es la razón

En Italia están multando a los conductores que se dejan las ventanillas del coche abiertas. Recientemente se ha hecho viral una noticia de una multa de 42 euros a un conductor que cometió esta infracción que está tipificada en el Código de Circulación del país. Muchos medios de todo el planeta han convertido en viral esta multa económica que ha generado una gran polémica en el país italiano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la posibilidad de que en España te multen por dejar una ventanilla abierta… aunque sea unos pocos milímetros.

En España suele haber muchas quejas por la dureza de la Dirección General de Tráfico con las multas a los conductores, pero lo ocurrido recientemente en Italia se lleva la palma. Un conductor que dejó el coche estacionado en una zona de una iglesia en un pueblo de la región de Vicenza fue multado con 42 euros por dejar una ventanilla abierta. Según reportan medios italianos, a pesar de que la ventanilla estaba abierta apenas 10 centímetros, la Policía decidió multar a este conductor por el siguiente motivo: «No tomó todas las medidas necesarias para evitar el uso no autorizado del vehículo».

La multa por tener la ventanilla abierta

Según afirma La Repubblica, uno de los medios de relevancia que se han hecho eco de la noticia viral, para comprender los motivos de esta infracción hay que irse al Código de Circulación italiano. Concretamente, el artículo 158 dice en sus puntos 4 y 6 que «el propietario deberá tomar las precauciones necesarias para evitar el robo o los daños a su vehículo». Así que sin que se mencione a la ventanilla, se entiende que dejarla bajada, aunque sea unos milímetros, puede incitar al robo del vehículo.

Por ello, los conductores que estacionen el coche tienen que hacerlo de forma que sea imposible «su uso no autorizado». Así que las personas que dejen una puerta abierta, nunca mejor dicho, al posible robo de un vehículo, se exponen a una multa que puede ir desde los 42 a los 173 euros dependiendo de la infracción y el tipo de vehículo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VAMOS QUE NOS VAMOS (@0vamosquenosvamos0)

En los últimos tiempos también se ha hecho viral un vídeo de unos turistas españoles que viajaban en una autocaravana en la que comentan lo que dice el Código de Circulación italiano sobre la multa por dejar las ventanillas abiertas. Estos conductores de una autocaravana llegan a decir que la pena económica por ello puede irse hasta los «1.500 euros». Lo que apuntan los medios italianos, ciñéndose a la ley, es que solo puede ser de hasta 173 euros.

La multa en España por tener la ventanilla abierta

Y la pregunta que emerge a los ciudadanos es la siguiente: ¿en España, multa por dejar una ventanilla bajada al aparcar? La respuesta es no. De momento, la DGT no establece en sus normas sanciones para los conductores que inciten al uso no autorizado del vehículo al estacionarlo en cualquier vía.

Así que los conductores españoles pueden estar tranquilos; a diferencia de lo que ocurre en Italia, la Policía no te multará por dejar una ventanilla abierta tras aparcar un vehículo. Aún así, por motivos de seguridad y ante la posibilidad de un robo, lo normal es percatarse de que todos los elementos del vehículo han quedado perfectamente cerrados.