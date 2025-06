De esta forma puedes conseguir el carnet internacional de la DGT para conducir por toda Europa

Desde el pasado domingo, los conductores que necesiten circular fuera de la Unión Europea ya pueden solicitar el nuevo Permiso Internacional de Conducción, expedido por la Dirección General de Tráfico (DGT). Este documento, que traduce oficialmente el carnet de conducir español a varios idiomas, resultará fundamental para conducir legalmente en países fuera del Espacio Económico Europeo. Su emisión está regulada por convenios internacionales y facilita la identificación del conductor en el extranjero.

Ahora bien, este permiso no es obligatorio dentro de la UE ni en países como Noruega, Islandia o Liechtenstein. Sin embargo, en otras partes del mundo muchas autoridades lo exigen (EEUU o Japón), y algunas empresas de alquiler lo piden, aunque no sea un requisito legal. Por ejemplo, en Reino Unido normalmente no hace falta, pero hay excepciones, sobre todo fuera de las grandes ciudades. Por este motivo, conviene consultar siempre la normativa del país al que vamos a viajar. Así evitaremos desagradables sorpresas de última hora.

¿Cómo se pide este carnet?

La DGT permite tramitar el documento de forma telemática, a través de su sede electrónica, o bien presencialmente con cita previa en una Jefatura de Tráfico. En ambos casos, es obligatorio presentar una foto tipo carnet y pagar una tasa de 10,50 euros.

Este nuevo carnet se podrá recoger en un plazo de 48 horas desde que se ha solicitado, aunque existe la posibilidad de que permiso pueda recogerse el mismo día si se realiza de forma presencial. Es fundamental presentar el DNI o pasaporte, el permiso de conducir español y una fotografía reciente.

Consejos para circular con él

Este carnet ya tiene reconocimiento en más de 130 países adheridos a convenios internacionales. Eso sí, hay algunas recomendaciones que se deben seguir para poder circular de forma más responsable: