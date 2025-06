Esto es lo que te puede pasar si aparcas delante de un garaje sin vado: lo dice la ley

Buscar un lugar para aparcar se ha convertido en un verdadero desafío para los conductores. Ante esta dificultad, algunos optan por dejar el coche en lugares que, aunque aparentemente no están prohibidos, sí pueden traer problemas legales. Muchos creen que si no hay una señal que indique «vado permanente», se puede aparcar frente a la puerta, pero no es así. Aunque el garaje no tenga esta señal, la ley prohíbe bloquear accesos destinados a entrada y salida de vehículos, ya que obstruye la circulación y pone en riesgo la seguridad.

Un vado es una autorización oficial otorgada por el ayuntamiento que impide estacionar delante de una entrada o salida vehicular, como un garaje privado o un acceso restringido. Para que esta autorización tenga validez y se pueda aplicar de forma efectiva, debe estar acompañada de una señal homologada, conocida como señal R-308, que indica que el espacio está reservado y prohíbe aparcar. Esta señal suele incluir datos del permiso municipal que la respalda, de modo que si un vehículo aparca frente a un garaje con vado señalizado, el propietario tiene la potestad de solicitar la retirada inmediata del coche, incluso mediante la intervención de la grúa.

¿Puedo aparcar delante de un garaje sin señal de vado?

Aunque no haya una señal visible que prohíba aparcar, la ley no permite bloquear las entradas o salidas destinadas al acceso de vehículos. El artículo 91.2 del Reglamento General de Circulación establece que está prohibido estacionar cuando se impida la circulación o se ponga en peligro a otros usuarios de la vía, una norma que se aplica también a los accesos a garajes privados.

En la práctica, esto significa que, aunque no haya señal de vado, dejar tu coche delante de la puerta de un garaje se puede considerar una infracción. Sin embargo, la principal diferencia respecto a un garaje con vado señalizado es que no se puede solicitar la retirada inmediata del vehículo mediante la grúa, ya que no existe una autorización expresa que avale dicha medida. Sin embargo, sí puedes ser multado por la policía por obstaculizar el paso.

¿Qué implica esta diferencia en la práctica?

En el caso de un garaje con vado, la señal visible funciona como prueba oficial de que el espacio está reservado y el ayuntamiento ha autorizado su uso exclusivo para entrada y salida de vehículos. Por ello, si alguien aparca delante, la policía puede actuar rápidamente para que la grúa retire el coche.

Sin embargo, cuando el garaje no está señalizado, la actuación de la policía es más limitada. Aunque puedan sancionar al infractor por incumplimiento del artículo 91.2 del Reglamento General de Circulación, la orden de retirada inmediata no está garantizada y dependerá del criterio de los agentes. Si el bloqueo no se considera grave, podrían limitarse a poner una multa y pedir al conductor que retire el vehículo por su cuenta.

Consecuencias legales

Aunque la ausencia de señalización dificulta la retirada inmediata, no evita que puedas ser sancionado con una multa. Esta sanción suele rondar los 200 euros. Por otro lado, si el vehículo permanece bloqueando el acceso por un tiempo prolongado, la policía podría actuar con más contundencia y ordenar la retirada para garantizar el libre paso, incluso sin señal de vado.

¿Qué hacer si alguien aparca frente a tu garaje sin vado?

Si alguien deja el coche delante de tu entrada y no hay señalización que indique vado, la primera recomendación es intentar dialogar con el conductor si es posible identificarlo. En muchas ocasiones, puede tratarse de un error o desconocimiento.

Si no se logra resolver así, debes documentar la situación con fotografías donde aparezca claramente el vehículo y la puerta bloqueada, para contar con pruebas en caso de ser necesario. Luego, puedes notificar a la policía para que valore la situación y, en su caso, imponga una sanción o gestione la retirada si considera que la obstrucción es grave.

Recuerda que sin señalización, no puedes exigir la retirada inmediata mediante grúa, pero sí tienes derecho a denunciar la infracción y pedir que se respete el acceso.

¿Qué dice la normativa?

El Reglamento General de Circulación, en su artículo 91, destaca que no se debe estacionar un vehículo cuando impida la circulación o dificulte la entrada o salida de otros vehículos. Esto incluye accesos a garajes, aunque no estén señalizados. La interpretación que hacen los agentes y tribunales es clara: no se puede obstaculizar ni poner en riesgo la movilidad o seguridad, y eso abarca tanto la vía pública como accesos privados visibles.

Por tanto, aunque un propietario no haya solicitado o instalado la señal de vado, la ley protege su derecho a tener libre acceso. La ausencia de señalización solo limita la actuación inmediata de las autoridades, pero no elimina la prohibición.

El respeto a las normas de tráfico y a los derechos de los demás es fundamental para una convivencia armoniosa en las ciudades. Aunque las plazas de aparcamiento escaseen y la tentación de aparcar donde sea sea fuerte, debemos recordar que bloquear accesos es ilegal y puede traer consecuencias.