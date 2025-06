Giro en el tiempo en España: Roberto Brasero lo confirma y anuncia lo que llega a partir de hoy

Roberto Brasero confirma y anuncia lo que llega a partir de hoy, con una serie de novedades que pueden ser las que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Tendremos que empezar a pensar en un destacado cambio de ciclo que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Tocará ver qué es lo que nos está esperando con estos días en los que podemos empezar a ver llegar un giro radical que puede ser clave.

Este experto en el tiempo nos anuncia algo que llega a partir de hoy y que puede acabar siendo extraordinario. Estamos a punto de iniciar un fin de semana en el que parecerá que vamos hacia delante en el tiempo con una serie de novedades que se convertirán en claves y que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de visualizar lo que puede pasar en estas próximas jornadas y hacerlo de tal forma que tendremos que ver un giro radical en el tiempo. Será el momento de ver un destacado cambio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno y puede acabar siendo esencial.

España se prepara para un destacado giro en el tiempo

Lo que puede pasar en estos próximos días es un destacado giro radical que se convertirá en un peligro para aquellos que tienen planes. Tenemos una serie de novedades que pueden ser lo que marque estos días que hasta el momento no teníamos presentes.

España se prepara para dar un destacado giro radical que puede acabar siendo lo que nos afecte en estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado ese momento de empezar a pensar en dar un giro radical que puede convertirse en esencial en estos sentidos.

El experto en el tiempo no duda en apostar por una serie de elementos que serán los que marcarán una antes o después. Por lo que, tenemos que empezar a pensar en un cambio que hasta el momento no tendremos por delante algunas situaciones que hasta la fecha no sabíamos que teníamos.

Este junio está dando más de una sorpresa, tal y como vemos en estos días en los que quizás hasta la fecha nunca hubiéremos esperado. Es tiempo de cambios y de visualizar determinadas situaciones claves que pueden ser claves en estos datos.

Estamos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que marque estos días que tenemos por delante. Es importante estar preparados para una serie de cambios que un experto como Roberto Brasero tenemos por delante y que pueden ser claves.

Tal y como explican este experto en su página web: «A partir del jueves se iniciará una recuperación de las temperaturas, menos en el tercio norte que podrán bajar. Y se alejará la dana, que para ese día se habrá convertido ya en borrasca en retirada. Podrá llover en el noroeste pero en el resto será poco probable y salvo en esa esquina peninsular donde aún pueden bajar los termómetros en el resto ya irán recuperando grados y el viernes de nuevo tendremos valores entre 5°-10° por encima de lo normal para la época del año. Se alcanzarán los 36° en los valles del Ebro y del Guadalquivir. Y el sol y el calor parece que se quedarán para el próximo fin de semana: quizá el ambiente será fresco en el Cantábrico con máximas entre 20°-22°, y calor intenso en el este, centro y sur de la península. Y en Canarias, semana de alisios».

Mercedes Martín advierte de lo que puede pasar en estos próximos días: «El jueves todavía se podrán formar tormentas, especialmente en las primeras horas del día, pero tenderán a cesar progresivamente con la llegada de un frente que dejará las lluvias restringidas a Galicia. En el resto del país, el tiempo irá estabilizándose poco a poco. Ese día, las temperaturas bajarán ligeramente en el extremo norte. Por ejemplo, en Bilbao se espera que pasen de los 31 °C de hoy a 27 °C el jueves. En cambio, en zonas del sureste y Baleares seguirán rozando los 35 °C, como en Murcia o Palma. A partir del viernes y durante el fin de semana, las temperaturas volverán a subir con fuerza. El sábado será especialmente caluroso en el sur, con 38 ºC en Sevilla, 37 ºC en Córdoba y Murcia, y 36 ºC en Albacete. También se esperan entre 34 y 35 ºC en Madrid, Zaragoza y Toledo. En el norte, en cambio, el ambiente será mucho más suave, con máximas que apenas superarán los 18 o 20 °C en ciudades como A Coruña, Oviedo o San Sebastián».