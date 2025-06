Israel asegura que Irán tiene suficiente uranio para fabricar «15 bombas nucleares en cuestión de días»

El ejército de Israel asegura que Irán posee uranio suficiente para fabricar 15 bombas nucleares en cuestión de días. Este hecho, y la llamada de atención de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) por no cumplir con sus obligaciones nucleares, son los detonantes de los ataques aéreos israelíes de este viernes contra instalaciones nucleares de Irán, según Jerusalem Post y The New York Times.

Un oficial militar de Israel, citado por The Jerusalem Post, afirmó que la inteligencia israelí asegura que Irán había avanzado en un «programa secreto para ensamblar armas nucleares y que tenía material suficiente para producir rápidamente 15 bombas atómicas». Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha dicho que Irán había tomado «pasos sin precedentes para convertir en armas el uranio enriquecido».

Pero las reticencias de EEUU a apoyar militarmente a Israel y las advertencias de Irán sobre una «respuesta devastadora» han intensificado los temores de una escalada hacia un conflicto regional de proporciones catastróficas.

Esta cifra, sin embargo, contrasta con estimaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que ayer mismo aseguró que Irán tiene 408.6 kg de uranio enriquecido al 60%, lo que supone el 90% necesario para fabricar armas nucleares. Esto sería suficiente para producir material para producir 9 o 10 bombas nucleares, pero con un proceso de weaponization (transformar uranio enriquecido en una ojiva nuclear operativa) necesitaría hasta un años por bomba, según sus expertos.

Esta cifra, sin embargo, contrasta con estimaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que ayer mismo aseguró que Irán tiene 408.6 kg de uranio enriquecido al 60%, lo que supone el 90% necesario para fabricar armas nucleares. Esto sería suficiente para producir material para producir 9 o 10 bombas nucleares, pero con un proceso de weaponización (transformar uranio enriquecido en una ojiva nuclear operativa) necesitaría hasta un años por bomba, según sus expertos.

La decisión de Israel de actuar unilateralmente se produce tras el fracaso de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, con Omán como mediador. Según informan Reuters y CNN, Israel ha estado preparando este ataque contra las instalaciones nucleares iraníes durante meses, ante el avance de Irán en el enriquecimiento de uranio, que podría producir material para varias bombas nucleares en menos de un año, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA). La llamada de atención de la IAEA a Irán el pasado 12 de junio, la primera en 20 años, por no cumplir con sus obligaciones nucleares, parece haber sido el detonante para la acción israelí sobre la central nuclear de Natanz.

El presidente de EEUU, Donald Trump, que había pedido priorizar la diplomacia para limitar el programa nuclear iraní, expresó su reciente oposición a un ataque israelí sin coordinación previa, según aseguraba The New York Times.

La administración estadounidense ha indicado que no proporcionará apoyo militar directo, aunque podría ofrecer asistencia de inteligencia. Esta postura pone a Israel en una posición delicada, ya que sus planes de ataque, que requieren reabastecimiento aéreo y bombas avanzadas para penetrar sitios fortificados, como Fordo, dependen en gran medida de la cooperación estadounidense, asegura The New York Times.