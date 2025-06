El temor a una respuesta rápida de Irán a Israel aumenta la alarma de una guerra total

Esta noche de viernes, Israel ha hecho efectiva su amenaza de atacar Irán: ha realizado ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes, según informan medios de comunicación israelíes, lo que intensifica las tensiones en Oriente Medio y desata los temores de una guerra total. Israel ha calificado los bombardeos como «ataque preventivo» contra el programa nuclear iraní, que «representa una amenaza».

«Hace unos momentos, Israel lanzó la Operación León Ascendente, una operación militar dirigida a hacer retroceder la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel», ha dicho el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ha añadido que «esta operación continuará durante los días que sean necesarios para eliminar esta amenaza».

Sin embargo, no se tiene constancia de un apoyo explícito de EEUU a la operación de Israel en Irán. Estados Unidos, aliado clave de Israel, y las advertencias de Irán sobre una respuesta «devastadora» también han elevado la alarma global sobre una escalada incontrolable.

La decisión de Israel de actuar unilateralmente se produce tras el fracaso de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Omán. Según informa Reuters y CNN, Israel ha estado preparando este ataque contra las instalaciones nucleares iraníes durante meses, ante el avance de Irán en el enriquecimiento de uranio, que podría producir material para varias bombas nucleares en menos de un año, según el Organismo Internacional de Energía Atómica(IAEA). La llamada de atención de la IAEA a Irán el pasado 12 de junio, la primera en 20 años, por no cumplir con sus obligaciones nucleares, parece haber sido la razón inmediata para la acción israelí.

Donald Trump, que pidió priorizar la diplomacia para limitar el programa nuclear iraní, expresó su oposición a un ataque israelí sin coordinación previa, según aseguraba The New York Times. La administración estadounidense ha indicado que no proporcionará apoyo militar directo, aunque podría ofrecer asistencia de inteligencia. Esta postura pone a Israel en una posición delicada, ya que sus planes de ataque, que requieren reabastecimiento aéreo y bombas avanzadas para penetrar sitios fortificados como Fordo, dependen en gran medida de la cooperación estadounidense.

Irán, por su parte, ha respondido con advertencias severas. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que cualquier ataque israelí sería considerado como respaldado por EEU., y Teherán tomaría «medidas especiales» para proteger sus instalaciones nucleares. Las Fuerzas Revolucionarias de Irán prometieron una «respuesta devastadora», incluyendo posibles ataques con misiles y drones contra Israel. Teherán podría acelerar su programa nuclear en represalia al ataque de esta noche.