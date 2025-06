Estados Unidos se desmarca del ataque de Israel contra Irán: «Es una acción unilateral, la ven necesaria»

Estados Unidos se ha desmarcado del ataque que Israel ha llevado a cabo en la madrugada de este jueves al viernes contra Irán. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, reaccionó con rapidez para dejar claro que su país no participa en la ofensiva israelí, pese a que ambas naciones sean estrechos aliados y suelan coordinar sus acciones en la zona. El responsable de la diplomacia estadounidense ha remarcado la acción israelí es «unilateral» y ha advertido a Irán contra posibles represalias contra intereses o ciudadanos de su país.

Hay que recordar que este mismo jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyas relaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no pasan por su mejor momento, ya se había pronunciado en contra de una escalada bélica. Sólo unas pocas horas antes de que los cazas israelíes se emplearan contra objetivos iraníes, el presidente norteamericano abogaba por una solución diplomática, opción que ahora mismo resulta singularmente lejana. Nada más producirse el ataque, Trump convocó una reunión de emergencia con los miembros de su gabinete.

Lo más que hizo Israel con su socio es avisar de que la operación iba a ponerse en marcha. Según explicó Marco Rubio, «nos explicaron que creen que esta acción era necesaria para su propia defensa», pero que «no estamos involucrados en ataques contra Irán y nuestra máxima prioridad es proteger a las fuerzas americanas desplegadas en la región». Para ello, «Trump y su administración han tomado todas las medidas necesarias y estamos en contacto con nuestros socios regionales». Y sentenció: «Déjenme ser claro: Irán no debería fijar como objetivos a intereses o personal estadounidense».

Estados Unidos ha venido realizando unos hasta ahora estériles esfuerzos para lograr el final del conflicto regional y que Irán acabase firmando algún tipo de acuerdo que detuviese la carrera nuclear. Irán niega que su propósito sea conseguir armamento nuclear, pero los hechos no apuntan en esa dirección. El Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) había señalado este mismo jueves que Irán no cumplía con sus obligaciones enmarcadas dentro del Tratado de No Proliferación. Su análisis determinó que «Irán desarrolla de forma sistemática un programa clandestino de armas atómicas», que «está acumulando uranio muy enriquecido», cuyo uso tiene como única finalidad el armamento nuclear, y que «está dificultando la monitorización y verificación por parte de la IAEA».

El ataque, bautizado por las autoridades hebreas como Operación León Ascendente, ha sido calificado por el Ejército israelí de «acción preventiva». A los pocos minutos de comenzar la ofensiva, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó la operación, explicando que está «dirigida a hacer repeler la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel. Esta operación continuará los días que sean necesarios para eliminar esta amenaza».