A Feijóo no le basta con la dimisión de Cerdán: «El que se tiene que marchar es el nº 1 de la trama»

Que se marche y convoque elecciones. Ese es el mensaje que Alberto Núñez Feijóo ha lanzado este jueves al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, apenas unas horas después de conocerse la dimisión de su número 3 en el PSOE, Santos Cerdán. Según el líder del PP, la salida del secretario de organización de los socialistas no es suficiente, «es el nº 1 de la trama» quien también debe marcharse.

«Si todo el entorno del presidente está corrompido, es porque el umbral ético de Sánchez así lo ha permitido», ha manifestado Feijóo en una rueda de prensa convocada a última hora en la sede nacional del PP. Según el jefe del principal partido de la oposición, «es imposible que pretenda sacudir sus responsabilidades» porque, a su parecer, es Sánchez quien «las tiene todas».

«Que no vaya de víctima porque las víctimas somos todos los españoles», ha señalado Feijóo en alusión a la comparecencia del presidente del Gobierno, también secretario de organización del PSOE, que había producido apenas unos minutos antes. «Ha llegado el momento de poner fin a la escapada, sobrevivir ya no es una opción. No es creíble que el Sánchez que lo controla todo en su Gobierno, en su partido no se enterara de nada», ha espetado el líder de la oposición a Sánchez.

Según Feijóo, es imperativo que convoque unas elecciones y lo haga «de manera inmediata». «Ha quedado una situación imposible y debe de asumirlo cuanto antes. No hay ninguna huida hacia adelante, es una huida hacia ningún sitio», ha asegurado.

«Cambiar a Cerdán por Ábalos no sirvió de nada, cambiar a Cerdán por otro tampoco servirá, quien debe caer es el 1», ha insistido el presidente del PP. «Ninguna trama de corrupción asigna nombre en clave a alguien ajeno a ello y por eso, esto se tiene que acabar», ha declaro.

Feijóo, que ha vuelto a poner de manifiesto la convocatoria del pasado domingo a la que acudieron cerca de 100.000 personas según la organización del PP, 50.000 según datos de la Delegación del Gobierno, ha insistido en que la única alternativa a los escándalos de Sánchez es un adelanto electoral.

En su intervención, que ha llegado apenas unos minutos después de la comparecencia del presidente Sánchez desde la sede del PSOE en Ferraz, ha interpelado a los socios de legislatura en relación a que siga sobre la mesa su oferta de presentar una moción de censura. «Tienen la oportunidad de salvar algo de honor y de evitar que todo esto les arrastre sin remedio, les sugiero que reflexionen», ha aseverado.

Para el líder del PP, el único muro que ha construido el presidente del Gobierno es «el que le sirve para atrincherarse, nadie debería estar dentro de este muro». Feijóo ha insistido en críticas a los socios de Sánchez que, en caso de seguir sosteniéndole, «dejarán de ser socios para ser cómplices» de su corrupción. «No lo harán por España», ha declarado, «pero deberían hacerlo al menos por amor propio».