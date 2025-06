Fichamos en Lidl la solución para ahorrar en aire acondicionado: cuesta 13 euros y lo puedes llevar a donde quieras

El verano es quizás la temporada más deseada debido a lo que representa, pero a la vez es la más temida si tenemos en cuenta el aumento de temperaturas, y lo agobiante que puede ser en determinadas horas del día. Pero este año hemos dado con una solución de esas que te hacen sonreír al verla en la web de un supermercado: Lidl tiene un mini enfriador portátil por sólo 12,99 euros que promete darte un respiro sin dejarte temblando cada vez que llega el recibo de la luz.

Lo vimos, lo probamos y no nos lo creíamos: funciona. Este pequeño aparato refresca, humidifica el ambiente y hasta pone una luz LED suave para los que, como yo, tenemos debilidad por los detalles bonitos. Y lo mejor: lo puedes llevar a donde quieras. No ocupa más que una caja de zapatos, tiene asa y pesa poco, así que lo mismo lo usas en el escritorio por la mañana que en la mesita de noche mientras duermes. En un verano en el que muchos buscamos soluciones prácticas para no fundirnos (ni a nosotros ni a nuestros ahorros), esta pequeña maravilla de Lidl se cuela en la lista de imprescindibles de la temporada. ¿Quieres saber por qué? Te lo contamos a continuación.

Lidl tiene la solución para ahorrar en aire acondicionado

Con un diseño minimalista y compacto, este mini enfriador no necesita instalación, tubos ni obras. Basta con llenar su depósito de agua de 700 ml, enchufarlo y listo. En pocos segundos empieza a emitir aire fresco, aliviando ese calor pegajoso que se cuela en casa en cuanto llega junio. Tiene una potencia de 10 W, lo que significa que puedes tenerlo funcionando durante horas sin miedo a un susto en la factura de la luz.

Además, no solo enfría. También humidifica el ambiente, algo que se agradece mucho cuando el aire está tan seco que parece que se te pegan las pestañas. Y por si fuera poco, incorpora una luz LED regulable que puedes ajustar según el momento: más intensa si estás trabajando, o más suave si lo que quieres es dormir con una brisa ligera y una atmósfera relajante.

Hasta siete horas de frescor sin interrupciones

Uno de los puntos fuertes de este mini aparato es su autonomía. Con el depósito lleno, puede funcionar hasta siete horas seguidas, lo que cubre perfectamente una jornada laboral o una noche de sueño. Y gracias a su bajo consumo energético, puedes dejarlo encendido sin remordimientos.

¿Lo usas mientras teletrabajas? Perfecto. ¿Lo llevas a la cocina mientras haces la comida? También. ¿Te lo subes al dormitorio cuando ya no puedes más con el calor nocturno? Por supuesto. Su portabilidad es uno de los grandes atractivos: tiene asa incorporada y un tamaño que cabe en cualquier rincón. Es ideal para pisos pequeños, caravanas, despachos, habitaciones compartidas… o incluso para llevarlo contigo de vacaciones.

Una solución ideal por menos de 13 euros

Con un precio de sólo 12,99 euros, cuesta menos que una cena rápida y te soluciona muchas más cosas. En un momento en el que los aparatos de aire acondicionado tradicionales suponen una inversión considerable, tanto en dinero como en consumo eléctrico, esta alternativa portátil se convierte en una opción inteligente para quienes buscan eficacia sin excesos.

Está pensado para espacios reducidos, sí, pero precisamente por eso es tan práctico. No sustituye a un aire acondicionado de grandes dimensiones, pero sí te da alivio inmediato en el lugar donde lo necesitas. Y todo sin obras, sin ruidos, sin instalaciones aparatosas y, sobre todo, sin vaciar el bolsillo.

¿Dónde se compra y qué tener en cuenta?

Este mini enfriador portátil de Lidl está disponible únicamente a través de su tienda online, así que no lo encontrarás en los pasillos de sus supermercados físicos. Si estás pensando en hacerte con uno, lo mejor es que entres cuanto antes en su página web, porque este tipo de productos, tan útiles y económicos, se agotan con rapidez en cuanto suben las temperaturas.

Recuerda que está diseñado para espacios pequeños y su mejor rendimiento se nota en estancias como el dormitorio, un despacho, una cocina o incluso una caravana. No sustituye a un aire acondicionado de gran potencia, pero sí aporta un alivio inmediato y localizado. Y lo mejor: sin instalaciones, sin complicaciones y con un consumo mínimo. Una compra inteligente para este verano.

En conclusión, cada verano tiene su truco. Y este año, el de muchos será este mini enfriador portátil de Lidl. No solo es barato, también es práctico, cómodo y eficiente. Refresca, humidifica, ilumina y se adapta a ti, no al revés. En una época en la que buscamos soluciones reales sin gastar de más, se agradece encontrar inventos como este, que demuestran que a veces lo pequeño puede marcar una gran diferencia.

Si estás pensando en cómo sobrevivir al calor sin arruinarte, quizá la respuesta la tengas al lado de la caja del Lidl más cercano. Y por menos de lo que cuesta un pack de helados.