Apple va a pagar a quienes tengan este iPhone y esta es la razón

La reputación de confiabilidad de Apple generalmente se percibe como muy sólida. Los productos de la marca suelen destacarse por su construcción robusta y duradera, mientras que el servicio de atención al cliente de Apple es conocido por su eficiencia y utilidad.

Existen diversos factores que contribuyen a la confiabilidad asociada a Apple. En primer lugar, la empresa utiliza materiales de alta calidad en la fabricación de sus productos. En segundo lugar, implementa un riguroso proceso de control de calidad para garantizar la excelencia en cada dispositivo. En tercer lugar, Apple proporciona actualizaciones de software de manera regular, lo que contribuye a mejorar tanto el rendimiento como la seguridad de sus productos a lo largo del tiempo.

De acuerdo con los resultados de una encuesta de Consumer Reports realizada en 2023, Apple figura entre las marcas más confiables en el ámbito de la electrónica de consumo. Según este estudio, se determinó que los productos de Apple presentan una tasa de fallo del 2,1%, cifra notablemente inferior a la tasa de fallo promedio, que se sitúa en un 3,2%.

Cabe destacar que, si bien Apple goza de una sólida reputación en términos de confiabilidad, no existe ningún producto que pueda considerarse completamente infalible. Como cualquier empresa, Apple ha enfrentado algunos problemas de confiabilidad en el pasado y en la actualidad.

Problemas en estos iPhone

En el transcurso del año 2016, los dueños de ciertos modelos de iPhone de Apple se encontraron con un problema sorprendente y desconcertante, ya que de la noche a la mañana, el rendimiento de sus dispositivos se vio significativamente mermado. Específicamente, los modelos afectados incluyeron el iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus y iPhone SE que se actualizaron a la versión 10.2.1 de iOS. Posteriormente, los iPhone 7 y iPhone 7 Plus que ejecutaban la versión de iOS 11.2 también experimentaron contratiempos similares.

Frente a una avalancha de quejas, Apple admitió en diciembre del año 2017 que las actualizaciones de su sistema operativo iOS reducían las velocidades de procesamiento de la CPU, con la supuesta intención de prevenir apagones inesperados en teléfonos con baterías «químicamente envejecidas». Sin embargo, la empresa no informó previamente a los usuarios sobre esta medida. En Estados Unidos y Canadá, este incidente fue apodado como «batterygate».

Apple se disculpó por su falta de transparencia y tomó medidas para abordar las preocupaciones de los usuarios. Por ejemplo, ofreció temporalmente la opción de reemplazar las baterías de estos modelos por solo 29 dólares, una tarifa considerablemente reducida en comparación con los 79 dólares que normalmente se cobraban por este servicio a través de los canales oficiales de la compañía.

A pesar de estas acciones, Apple nunca admitió haber cometido alguna infracción legal. Esto llevó a la presentación de una demanda colectiva en Estados Unidos, acusando a la compañía de ocultar en secreto el rendimiento de ciertos iPhones con la supuesta intención de forzar a los usuarios a actualizar sus dispositivos. Para evitar costosos litigios, la empresa llegó a un acuerdo con los demandantes para poner fin al proceso.

En 2020, Apple se comprometió a destinar 500 millones de dólares para compensar a aquellos que presentaran reclamaciones por la disminución del rendimiento de sus iPhones (la fecha límite para presentar reclamaciones fue en octubre de ese año). Ahora, según informan usuarios en redes sociales y sitios especializados, Apple ha comenzado a pagar a los afectados.

La compensación específica que cada reclamante está recibiendo es de 92,17 dólares (aproximadamente 84,30 euros). Varios lectores del portal especializado MacRumors ya han confirmado la recepción de estos pagos, citando ejemplos concretos como Ken Strand y Michael Burkhardt. Aunque la espera fue considerable, parece que la compañía dirigida por Tim Cook finalmente está tomando medidas para reparar el daño causado a sus usuarios.

Otros errores de Apple

Pero este no es el único error que le va a costar dinero a Apple. El teclado de mariposa de Apple se ha convertido en un significativo fracaso tecnológico. Introducido por primera vez en el año 2015, este diseño revisado para los MacBook demostró ser poco confiable y propenso a que se rompiera. Un juez estadounidense ha aprobado un acuerdo de 50 millones de dólares propuesto por Apple para compensar a los clientes afectados por problemas en este teclado.

Según informes el acuerdo proporcionará compensaciones que oscilan entre 50 y 395 dólares a los afectados por los defectos de fabricación y diseño del teclado. Aunque algunos clientes impugnaron inicialmente la compensación de 125 dólares por persona, el tribunal rechazó estas objeciones, indicando que el acuerdo era bueno para a un número significativo de personas.

Por tanto, los propietarios de MacBook en Estados Unidos que tuvieron que reparar sus teclados de mariposa recibirán una compensación, proporcionando al menos cierta restitución por los inconvenientes causados. Es importante destacar que los modelos más recientes de MacBook han abandonado el teclado de mariposa, optando por un diseño de tijera más convencional desde finales de 2019, indicando un reconocimiento de los problemas asociados con el diseño anterior.