Apollo Global Management, a través de la sociedad instrumental Manzana Spain Bidco ha renunciado a la batalla por Applus+ y deja vía libre al consorcio formado por I Squared y TDR para tomar el control de la compañía por más de 1.650 millones de euros.

Así lo ha comunicado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ante la que se compromete a no comprar acciones de Applus+, a no recibir compromisos irrevocables de compra, a no presentar una nueva oferta por la compañía a cualquier precio y a no crear ningún tipo de expectativa al respecto. De esta manera, Apollo deja claro que los compromisos anteriores se formulan de forma voluntaria y de acuerdo con una interpretación «razonable» de la normativa aplicable «y tienen por objeto contribuir al ordenado funcionamiento del mercado de valores español y al proceso de OPA competidora existente sobre Applus+».

Applus+ se encontraba en la actualidad en plena ‘guerra’ de ofertas públicas de adquisición (OPAs) dado que contaba, por un lado, con la propuesta del consorcio conformado por ISQ y TDR (12,78 euros por acción) y, por el otro, la del fondo Apollo (12,51 euros por título). Pero tras el desistimiento de la OPA formulada por Manzana y teniendo en cuenta los compromisos que voluntariamente ha asumido, el Comité Ejecutivo de la CNMV ha resuelto levantar las medidas acordadas el pasado abril, por las que se imponían restricciones a operar con acciones de Applus+.

En este contexto, la CNMV ha procedido a autorizar la modificación de la OPA formulada por Amber sobre acciones de Applus+ mediante la cual ha elevado su precio a 12,78 euros por acción. Esta OPA, según el supervisor, mantiene la condición de aceptación mínima del 50% del capital de Applus+ para su efectividad, por lo que informa al mercado, y en particular a los accionistas de la compañía, que en el supuesto de que dicha condición no se alcanzase y Amber no renunciase a la misma, podría no liquidarse ninguna OPA sobre Applus+ en el proceso actual.