Mi amiga farmacéutica me recomendó esta crema de Primor y mi piel parece otra

Elegir una crema facial no es nada fácil. Vas a la tienda o lo miras en la web y de pronto te encuentras con decenas de marcas, precios para todos los gustos y promesas que parecen milagros. Yo llevaba meses probando cosas distintas porque mi piel es mixta y se deshidrata con facilidad, sobre todo en la frente y los pómulos. Hasta que un día, una amiga farmacéutica me hizo una recomendación que no esperaba: la Loción Hidratante Facial SPF 50 de CeraVe. Me aseguró que iba genial para pieles mixtas, secas o con falta de agua, y que además es una crema que ahora tiene en Primor un 80% de descuento.

Esta crema de Primor es perfecta para pieles mixtas, deshidratadas y también secas. Mi amiga me habló de su fórmula, de cómo protege y repara al mismo tiempo, y lo más importante, de que no deja esa sensación pesada o grasa que otras hidratantes con protección solar suelen tener. Confieso que al principio dudé, sobre todo porque pensaba que una crema así sería carísima. Y lo es, porque su precio habitual ronda los 70 euros, pero ahora está rebajada en la web de Primor a 14,58 euros, así que no lo dudé y decidí probarla, y desde que la uso, noto la piel distinta: más calmada, menos tirante y con un brillo sano que no tiene nada que ver con la grasa. No exagero si digo que parece otra.

No estamos hablando de una crema cualquiera. Lo que más me llamó la atención de esta crema de Primor es que está formulada por dermatólogos y pensada para hidratar en serio, no sólo para dar la sensación de piel suave por unas horas. Lo que hace es reforzar la barrera natural de la piel, que al final es la que evita que se pierda agua y que aparezca esa tirantez tan incómoda.

Otro punto fuerte es que trae protección solar SPF 50. Eso significa que cuida frente a rayos UVA y UVB, responsables de manchas, envejecimiento prematuro e incluso problemas más serios. Y lo mejor es que no se siente como las típicas cremas solares que dejan la cara blanca o pegajosa. La textura es ligera, se absorbe enseguida y puedes maquillarte encima sin que se mueva.

Si hay algo que marca la diferencia son los activos que lleva dentro. Por un lado, las tres ceramidas esenciales (1, 3 y 6-II), que ayudan a reparar y mantener fuerte la barrera de la piel. Esto se traduce en un rostro más elástico y menos apagado.

También incorpora niacinamida, que es de lo mejor para calmar irritaciones y rojeces, y la conocida vitamina E, un antioxidante que protege contra los radicales libres y la polución del día a día. Y un detalle que agradezco mucho: no tiene perfume, así que es apta para pieles sensibles o incluso atópicas.

Uno de los aspectos más sorprendentes es la ligereza de la loción. A pesar de ofrecer una hidratación intensa y un factor de protección alto, se funde con rapidez y no deja brillos molestos. Para quienes tenemos la piel mixta, este detalle marca la diferencia, porque muchas veces las cremas con SPF acaban sacando grasa en la zona T. Aquí ocurre justo lo contrario: se siente fresca, cómoda y se mantiene equilibrada a lo largo del día.

Lo primero que notas al aplicarla es un alivio inmediato, sobre todo si vienes de un día con la piel tirante o reseca. No deja brillos raros ni la típica capa pesada, al contrario, se integra rápido y te olvidas de que la llevas puesta. Después de unos días de uso seguido, la piel se ve más elástica, más cómoda, y desaparece ese tono apagado que a veces hace que parezcas cansada aunque hayas dormido bien. Es de esas cremas que puedes usar sin pensar demasiado, tanto en invierno como en verano, porque la hidratación y la protección solar deberían acompañarnos todo el año.

Aquí viene lo mejor. Esta crema suele rondar los 70 euros, lo que a más de uno le haría pensárselo dos veces. Pero ahora mismo está en la web de Primor por 14,58 euros, un descuento tan grande que parece difícil de creer. En la práctica, significa poder probar un producto de gama alta pagando lo mismo que por una hidratante sencilla del supermercado.

En definitiva, lo que me parece más interesante es que no estamos hablando de una moda pasajera ni de una crema viral que en dos meses nadie recuerda. Es una fórmula creada por dermatólogos, pensada para pieles mixtas, secas y sensibles, con resultados visibles desde el principio. Y si a eso se le añade la confianza de comprar en una tienda como Primor, la decisión casi se toma sola.