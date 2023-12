Amazon tiene el mini PC de 16GB de RAM por un precio que no vas a poder rechazar

¿Estás buscando un ordenador potente, compacto y económico? Entonces no puedes perderte esta oferta de Amazon. Un mini PC de 16 GB de RAM que tiene las mejores características y que no vas a querer dejar escapar. Un PC que tiene buen rendimiento pero sin ocupar espacio, de modo que no es solo el mejor para ti sino que posiblemente sea de los mejores regalos que podemos hacer esta Navidad.

Amazon tiene el mejor mini PC a precio increíble

De entre los muchos ordenadores disponibles en Amazon, destaca esta Navidad el mini PC de 16GB de RAM de la marca FUNYET que puede ser nuestro por menos de 200 euros. Sí, has leído bien: un mini PC con Windows 11 Pro, 512GB de SSD, procesador N95 de Intel y soporte para monitores duales 4K a precio realmente increíble.

Un mini PC con un rendimiento sorprendente

El mini PC de FUNYET es una máquina que te sorprenderá por su rendimiento. Está equipado con el procesador N95 de Intel, el más reciente de la familia Alder Lake, que ofrece una mejora de hasta el 30% respecto a sus antecesores. Con una frecuencia de hasta 3.4GHz, una potencia de 15W y un caché de 6MB, este procesador puede satisfacer todas tus necesidades de trabajo, estudio, ocio y entretenimiento. Además, es compatible con el sistema operativo Windows 11 Pro, que te ofrece una experiencia de usuario más fluida, segura y personalizada.

El mini PC de FUNYET también destaca por su almacenamiento óptimo. Cuenta con 16GB de memoria RAM DDR4, que te permiten abrir todas las aplicaciones que necesites al mismo tiempo, sin ralentizaciones ni cuelgues. Además, tiene un SSD SATA M.2 de 512GB de alta velocidad, que te garantiza un espacio suficiente para almacenar todos tus documentos, fotos, vídeos y programas favoritos. Y si necesitas más capacidad, no te preocupes: el mini PC tiene una interfaz M.2 que admite configuraciones de memoria SSD PCIe4.0, que son aún más rápidas y eficientes.

Un mini PC con una calidad de imagen impresionante

Otro aspecto que llama la atención del mini PC de FUNYET es su calidad de imagen. El mini PC tiene puertos HDMI, TYPE-C y DC que te permiten conectar dos monitores al mismo tiempo, y así maximizar tu productividad y comodidad. Además, el mini PC soporta una resolución de 4K a 60Hz, gracias a la tarjeta gráfica Intel UHD integrada. Así podrás disfrutar de una imagen nítida, brillante y realista, tanto si estás trabajando, como si estás viendo una película o jugando a un videojuego. Y no te preocupes por el calor: el mini PC tiene un ventilador que se encarga de disipar el exceso de temperatura y mantener el rendimiento óptimo.

Un mini PC con una conectividad inmejorable

Por último, el mini PC de FUNYET te ofrece una conectividad inmejorable. El mini PC tiene un puerto de red de 2.5Gbps y otro de Gigabit, que te aseguran una velocidad y una fiabilidad de conexión por cable en tu hogar o en tu oficina. También tiene WiFi 5 y Bluetooth 4.2, que te permiten conectarte a internet y a otros dispositivos de forma inalámbrica, con una mayor estabilidad y fluidez. Y por si fuera poco, el mini PC tiene 4 puertos USB 3.0, un puerto Type-C, una salida de audio de 3.5mm, un puerto DP, un puerto HDMI y dos puertos RJ45, que te dan una gran variedad de opciones para conectar tus periféricos, accesorios y dispositivos externos.

Además, este mini PC no solo te ofrece unas prestaciones increíbles, sino también un servicio postventa confiable. El mini PC tiene una garantía de un año, y si tienes cualquier problema o duda, puedes contactar con el servicio de atención al cliente de FUNYET a través de Amazon, y te responderán en menos de 24 horas en días laborables. Además, el mini PC viene con un adaptador de corriente, un cable HDMI y un manual de usuario, para que puedas empezar a usarlo desde el primer momento.

¿A qué esperas para comprar este mini PC? Como ves, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Además tiene el precio más increíble de todos: Por solo 179 euros te llevas un ordenador potente, compacto y económico, que te ofrece un rendimiento sorprendente, una calidad de imagen impresionante, una conectividad inmejorable y un servicio postventa confiable. No lo dudes más y aprovecha esta oferta de Amazon antes de que se agote. ¡No te arrepentirás!.