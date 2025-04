Amazon, el coloso empresarial, ha presentado una propuesta para adquirir el 100% de TikTok, justo a tres días de que venza el plazo para que la firma china se desvincule de su empresa matriz y pase a manos de un propietario estadounidense, si no quiere enfrentar una prohibición total en Estados Unidos.

Según informa The New York Times, TikTok no ha tomado en serio la oferta de Amazon, dado que la propuesta de compra no llegó de parte de un ejecutivo de la empresa, sino a través de una carta dirigida al vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Este sábado finaliza el plazo de 75 días de extensión otorgado por la administración de Donald Trump a TikTok para encontrar un dueño estadounidense, a fin de evitar que la aplicación sea prohibida en todo el país. Ambos partidos, el republicano y el demócrata, coinciden en que la red social podría representar un riesgo para la seguridad nacional, lo que llevó a la creación de una legislación que prohibiría la app a partir de enero de 2025, aunque Trump había pospuesto la medida hasta este sábado.

Este miércoles, tras la aprobación de los aranceles, el presidente de Estados Unidos tiene previsto reunirse con funcionarios de la Casa Blanca para buscar soluciones a la situación de TikTok. Según el mismo medio, también está sobre la mesa una propuesta de colaboración entre Oracle y el fondo de inversión Blackstone, aunque algunas fuentes expertas dudan de la legalidad de dicha operación.

Amazon y TikTok ya tienen una relación, ya que la empresa de Jeff Bezos fue la encargada de desarrollar parte de la infraestructura interna de la plataforma china. Además, Amazon intentó crear su propio TikTok, llamado Inspire, pero a pesar de la confianza de la compañía en este proyecto, terminó por desmoronarse debido al desinterés de los inversores.