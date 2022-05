Si quieres redecorar tu hogar sin gastar de más y necesitas una alfombra por 10 euros, tienes que correr a Maisons du Monde. Tienen una alfombra de exterior que quedará de lujo en tu terraza con descuento, para que puedas llevártela casi regalada. ¡Es la oferta de la semana de Maisons du Monde y no la puedes dejar pasar!

Las alfombras de exterior son un complemento de decoración versátil y funcional. Muchos la colocan en una pequeña zona de café en la terraza para darle un toque más personal y hogareño sin gastar de más. Además, cuando no sea época de terraza, puedes colocarla dentro o guardarla para el próximo año.

La alfombra por 10 euros que tu terraza pide a gritos

La alfombra por 10 euros de Maisons du Monde tiene un resistente tejido de polipropileno y un diseño con motivos decorativos en blanco y negro que te encantará. Podrás combinarla con miles de opciones de muebles de terraza y gracias a sus generosas medidas, dará un toque lujoso a cualquier lugar.

Tiene unas medidas de 80 x 150 cm y en los bordes tiene un diseño en franja negra que le da carácter al conjunto. Tiene el peso y la medida perfecta para que no se mueva de más cuando pases por ella, se verá de calidad y no te podrás creer que la has conseguido por 10 euros.

Es un básico para verano, donde la terraza se vuelve la estancia con más vida en toda la casa. Es el lugar ideal para hacer cenas, reuniones y disfrutar con los tuyos, y ahora, podrás darle un toque de diseño y personalidad sin salirte de presupuesto. ¡Quedará increíble y parecerá que hayas reformado la terraza entera!

¿Cómo conservar una alfombra de exterior?

La alfombra tiene materiales pensados para el exterior, pero si quieres que te dure como nueva durante muchos años, no dejes de seguir estos 3 pasos:

Evita dejarla expuesta durante la noche , la luna puede decolorar algunos tejidos, afectando a su color original. Puedes optar por cubrirla durante la noche en los meses de verano.

, la luna puede decolorar algunos tejidos, afectando a su color original. Puedes optar por cubrirla durante la noche en los meses de verano. Para conservar mejor la tela, guarda la alfombra en un lugar cubierto cuando llueva. No es imprescindible, pero te ayudará a que el material se mantenga en plena forma durante más temporadas.

No es imprescindible, pero te ayudará a que el material se mantenga en plena forma durante más temporadas. Durante la época de frío, opta por encontrarle un sitio dentro de casa o guardar en un punto cálido y seco para conservarla.

Son 3 pasos de lo más sencillos, pero que te ayudarán a estrenar alfombra durante más tiempo. Así conservará todo su color, el tejido se mantendrá como nuevo y lucirás una terraza llena de encanto y personalidad en todos los planes de verano que están por venir.

No dejes de pasarte por Maisons du Monde y aprovecha este chollazo en decoración. No pasa muchas veces, así que seguro que arrasan hasta con la última unidad. Es una pieza bonita, versátil y práctica tanto para interior, como exterior y puedes comprarla en su web por solo 10 euros. ¡Un precio de locos para una alfombra de calidad!