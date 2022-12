Debes tener cuidado con algunos productos de belleza. Porque la empresa de aseo personal Unilever acaba de anunciar que retirará algunos champús en aerosol porque no saben si contiene la sustancia química benceno, pues podría causar cáncer en la sangre, es decir pueden provocar leucemia. La gran parte de estos productos se venden en Estados Unidos y Canadá, pero no se descarta que hayan llegado a Europa.

Debemos explicar que el benceno es una sustancia y líquido incoloro que se suele evaporar en el aire y puede llegar a ser inflamable. Su uso es de disolvente.

Estos champús pueden provocar leucemia

Según la empresa en un comunicado, la exposición al benceno es posible con inhalación, por vía oral y a través de la piel. es entonces cuando es posible que provoque diversos problemas como cánceres, como leucemia y cáncer de sangre de la médula ósea y trastornos de la sangre.

Desde un laboratorio de Estados Unidos se han analizado variedad de estos champús, en concreto 148 lotes de 34 marcas de champú seco en aerosol. En total, se vio que el 70% contenía benceno.

Ya hemos expuesto que tales productos se venden preferentemente en Estados Unidos y Canadá. Pero es posible que puedan llegar a Europa y también a España.

¿Qué marcas de champús han sido retiradas del mercado?

Aquellos productos retirados que tienen posible aerosol son de marcas reconocidas por todos como pueden ser Suave, Dove, TRESemmé, Nexxus y TIGI.

De Dove, tenemos el Dry Shampoo Volume and Fullness, Dove Dry Shampoo Fresh Coconut, Dove Dry Shampoo Fresh and Floral, Dove Dry Shampoo Ultra Clean, Dove Dry Shampoo Invisible, Dove Dry Shampoo Detox and Purify, entre otros.

Mientras que de la marca TRESemmé, está también el Dry Shampoo Volumizing, TRESemmé Dry Shampoo Fresh and Clean, TRESemmé Pro Pure Dry Shampoo. De parte de Suave, es de destacar los champús Suave Dry Shampoo Hair Refresher, Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive, mientras que de Nexxus, está el Dry Shampoo Refreshing Mist, Nexxus Inergy Foam Shampoo.

De Tigi encontramos también productos retirados del mercado como Bed Head Oh Bee Hive Dry Shampoo, Bed Head Oh Bee Hive Volumizing Dry Shampoo, Bed Head Dirty Secret Dry Shampoo, Bed Head Rockaholic Dirty Secret Dry Shampoo. Todos ellos son champús de pelo y como hemos especificado es complicado que hayan llegado a España, pero no se descarta que se haya hecho a través de personas que viven en Estados Unidos.