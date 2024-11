Alerta máxima de la Seguridad Social a los españoles: «Quieren robarte tu dinero»

Las estafas están evolucionando a un ritmo alarmante, y no sólo afectan a aquellos que utilizan la tecnología más moderna. Ahora, los ciberdelincuentes han llevado sus tácticas un paso más allá, adaptando el clásico «phishing» a medios más tradicionales como las cartas enviadas por correo postal. En este contexto, la Seguridad Social ha emitido una advertencia contundente: están usando su nombre para engañar y robar dinero a los ciudadanos, en especial a los pensionistas. Esta modalidad ha sembrado preocupación, pues busca aprovecharse de la confianza que las personas depositan en instituciones oficiales.

La manera en la que actúan los estafadores no deja de ser ingeniosa. En lugar de correos electrónicos o mensajes de texto, las víctimas reciben cartas que aparentan ser comunicaciones legítimas de la Seguridad Social. Estas cartas están diseñadas para parecer auténticas, con encabezados que simulan documentos oficiales e información que podría confundir incluso a los más precavidos. Ante esta situación, es vital conocer cómo identificar estas estafas y qué hacer en caso de recibir una de estas misivas fraudulentas. Y es que la gravedad del asunto no puede subestimarse, ya que este tipo de estafa busca obtener datos personales y bancarios críticos, exponiendo a las víctimas a un riesgo económico importante. La Seguridad Social ha insistido en que ningún ciudadano debe proporcionar información sensible sin verificar primero la autenticidad de la solicitud.

Alerta máxima de la Seguridad Social

Desde hace semanas, numerosos pensionistas han denunciado la recepción de una carta que, supuestamente, proviene de la Seguridad Social. Con el título «CAMBIO DATOS BANCARIOS SEG SOCIAL», el documento informa sobre un supuesto ciberataque que habría comprometido la base de datos del organismo. Según el texto, este incidente habría generado la pérdida de datos bancarios, por lo que se solicita a los destinatarios una actualización de su información personal.

Entre los datos requeridos, se incluye una foto del DNI por ambas caras, un extracto bancario donde figure el titular de la cuenta y una cifra aproximada de la cantidad cobrada el mes anterior. Para hacer más creíble la estafa, la carta menciona una ley ficticia y promete un incremento en las prestaciones para incentivar a los destinatarios a proporcionar la información.

Desde redes sociales, la Tesorería General de la Seguridad Social ha desmentido categóricamente la autenticidad de estas comunicaciones.En concreto, el organismo ha alertado a los ciudadanos de que «nosotros no te hemos enviado esta carta» y ha pedido que, en caso de recibirla, no se haga caso y mucho menos se compartan los datos solicitados.

Cómo identificar esta estafa

Reconocer una carta fraudulenta puede ser complicado, especialmente si está diseñada para imitar comunicaciones oficiales. Sin embargo, hay algunos indicadores clave que pueden ayudarte a detectar el engaño:

Errores en el contenido: las cartas fraudulentas suelen contener faltas de ortografía o frases mal construidas, lo que puede ser un indicio de que no provienen de una fuente oficial.

las cartas fraudulentas suelen contener faltas de ortografía o frases mal construidas, lo que puede ser un indicio de que no provienen de una fuente oficial. Direcciones de correo sospechosas : en este caso, la carta solicita enviar los documentos a un correo electrónico de Outlook, algo que no corresponde con las direcciones oficiales de la Seguridad Social.

: en este caso, la carta solicita enviar los documentos a un correo electrónico de Outlook, algo que no corresponde con las direcciones oficiales de la Seguridad Social. Solicitudes poco comunes: la Seguridad Social nunca pedirá que envíes una foto de tu DNI o tu extracto bancario por correo electrónico o postal.

Si tienes dudas sobre la legitimidad de una comunicación, lo mejor es contactar directamente con la Seguridad Social o acudir a una de sus oficinas para verificar la información.

Qué hacer si recibes esta carta

Si encuentras una carta de estas características en tu buzón, no te alarmes, pero tampoco ignores el riesgo. Lo más importante es no proporcionar ningún dato personal o bancario. La Policía Nacional recomienda seguir estas pautas:

Verificar la autenticidad: antes de actuar, llama al número oficial de la Seguridad Social para confirmar si la comunicación es legítima.

antes de actuar, llama al número oficial de la Seguridad Social para confirmar si la comunicación es legítima. Evitar responder: no envíes correos, fotos ni información al remitente que figura en la carta.

no envíes correos, fotos ni información al remitente que figura en la carta. Denunciar la estafa: acude a las autoridades para informar sobre el intento de fraude, lo que puede ayudar a evitar que otros caigan en la misma trampa.

En un mundo cada vez más interconectado, donde la tecnología convive con métodos tradicionales, los delincuentes han encontrado nuevas formas de engañar a las personas. Este caso, en particular, pone de manifiesto la necesidad de mantenernos alerta y de informar a nuestros seres queridos, especialmente a los más mayores, que pueden ser más vulnerables a este tipo de engaños.

La Seguridad Social ha recordado a todos los ciudadanos que ellos nunca solicitarán información personal ni bancaria por medios no seguros. Además, cualquier comunicación oficial siempre estará respaldada por los canales habituales del organismo. Ante cualquier duda, es fundamental actuar con cautela y desconfiar de cualquier solicitud que no parezca del todo fiable.

La colaboración entre instituciones y ciudadanos será clave para combatir este tipo de fraudes. Mientras tanto, mantenerse informado y compartir estas alertas con los demás es el primer paso para evitar que los «malos» se salgan con la suya.