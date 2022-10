Alcampo sorprende con la cerveza japonesa que tienes que probar

Si eres amante de las cervezas y te gusta sobre todo descubrir aquellas que vienen de otras partes del mundo, nada como visitar ahora tu Alcampo más cercano ya que en este supermercado vas a poder encontrar la cerveza japonesa que tienes que probar. Una cerveza cuyo sabor te va a sorprender y que se ha convertido en una de las más vendidas de Alcampo en los últimos días, porque además se vende en un formato pack para un precio más económico y con un regalo que seguramente no te esperas.

Alcampo tiene la cerveza japonesa más vendida

Entre las mejores cervezas que podemos encontrar estos días en Alcampo una que viene de japón se ha convertido en todo un éxito de ventas. Se trata de la cerveza Ichiban que es de hecho, una de las cervezas japonesas más famosas en todo el mundo.

Una cerveza cuyo nombre ‘Ichiban’ proviene de una palabra japonesa qe se traduce literalmente como ‘número uno’. Elaborada en Japón a partir de una receta japonesa que combina arroz con cebada malteada, lúpulo y agua de pozo pasa por un proceso llamado ‘Ichiban Shibori’ (Primer prensado) que consiste en hacer una primera prensada de los ingredientes y a partir de esta hacer la cerveza lo que la diferencia del resto de cervezas que suelen pasar por varios prensados y re-prensados.

Si tienes ganas de probarla pero dudas sobre su sabor, ya te adelantamos que está considerada una cerveza de paladar ligero, limpio, fresco y refrescante que tiene un amargor muy ligero a lúpulo con sabores a maíz. En nariz no ofrece un sabor enorme pero una vez la bebes notas lo agradable que es. El regusto es el de un amargor lupulado y ligeramente vegetal que persiste en el final, pero no de forma desagradable. Resulta excelente para tomar con el aperitivo, pero también para acompañar cualquier tipo de comida o para cuando te apetezca beber una cerveza ligera y que no te pese.

La apariencia de esta cerveza es de un color amarillo dorado profundo y transparente con una fina cabeza blanca que se disipa rápidamente para dejar un anillo de espuma.

Sin duda una de las cervezas extranjeras que tienes que probar y más ahora que Alcampo la vende en un pack que consta de 4 botellas de 33 cl cada una y que incluye además un vaso de regalo. Disponible en todos los establecimientos de Alcampo y en su tienda online, el precio es de 8,39 euros.