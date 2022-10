La AIReF se planteó no avalar los Presupuestos de Sánchez por la falta de información de 1.200 millones

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, ha lamentado este martes en el Congreso las «deficiencias en calidad informativa» del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023, con una ausencia de información en términos de contabilidad nacional de más de 1.200 millones de euros, y ha asegurado que la AIReF llegó a dudar de si otorgar su aval.

Así, ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, a la que ha acudido para explicar las nuevas cuentas, Herrero ha reconocido que se planteó «un debate profundo» en el propio organismo sobre qué hacer, ya que la ley no prevé un pronunciamiento sobre el cuadro macroeconómico publicado en julio y sobre el que previsiblemente iban a construirse las cuentas.

Entonces su previsión era de un crecimiento del 2%, frente al 2,7% del Gobierno, y ahora el empeoramiento de las perspectivas económicas lo rebaja al 1,5% por el 2,1% del Ejecutivo. Además de reclamar que este cuadro macroeconómico cuente con el aval de la AIReF –«no es que avale porque sí, tiene que avalar el cuadro para garantizar que el escenario presupuestario posterior se basa en previsiones realistas–, Herrero ha pedido que se incluya en él una previsión de ingresos y gastos, así como medidas de la política fiscal.

En el caso de estas cuentas, la presidenta de la AIReF ha criticado que «parte de previsiones de cierre de ingresos (para este año 2022) no son realistas». Para Herrero, la decisión del Gobierno de infraestimar los ingresos para contar con mayor margen más tarde –una decisión explicitada por la propia ministra María Jesús Montero– «no es prudencia», atendiendo a los datos disponibles de liquidación.

Asimismo, ha criticado que en la elaboración de estas cuentas, y por tanto la planificación económica del Gobierno, no se incorpore el paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética y de precios, anunciándose incluso medidas adicionales «a la semana de presentar el Presupuesto».

Además, la presidenta de la AIReF echa en falta «información relevante en términos de contabilidad nacional», ya que los Presupuestos no la incorpora «ni en términos de ajustes ni en ejecución del Plan de Recuperación». «Sí que hay previsión de ejecución, pero no son datos de contabilidad nacional», ha precisado, «son datos presupuestarios pasados a terminología de contabilidad nacional». La presidenta de la AIReF ha dicho que este problema «no es de ahora» y que «lleva años que no se publican», y ha cuantificado que la falta de estos ajustes «ascendería a algo más de un punto porcentaul de PIB».