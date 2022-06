Es el aire acondicionado más barato de El Corte Inglés y encima está rebajado

Mantén fresca tu casa con el aire acondicionado más barato de El Corte Inglés, es un modelo portátil fácil de utilizar y para el que no necesitarás instalación. Lo usarás a diario ahora que las altas temperaturas no nos dan un respiro y su eficiente consumo evitará que lo notes en la factura de la luz.

El aire acondicionado más barato de El Corte Inglés

No pases calor este verano con el aire acondicionado portátil Daitsu APD 09X que combina potencia y estilo a la perfección. Es un modelo sencillo que mantendrá tu casa fresca durante los días de verano y ahora puedes llevártelo a casa con una rebaja de 70 euros en su precio original.

Este modelo tiene una capacidad de refrigeración nominal de 2235 Frih/h y unas medidas de 31,5 cm de ancho, 77 cm de alto y 39,5 cm de fondo, un modelo compacto de diseño moderno que enfriará sin ocupar demasiado espacio en tu hogar. Además, su peso de 25 kg lo hace una opción ligera que podrás mover con facilidad por toda tu casa, así podrás refrescar la estancia que más te interese en cada momento.

Tiene una clasificación energética de categoría A, por lo que su consumo no es excesivo, así podrás utilizarlo durante los días de más calor sin que la factura de la luz te dé un susto a final de mes. No es un aparato muy ruidoso y cuenta con un práctico mando a distancia para que puedas controlar todos los modos sin apenas levantarte del sofá.

Es una opción práctica y económica que ya incluye kit de ventana y tubo, para que no tengas que preocuparte de nada durante la instalación. Se volverá un básico en tu hogar desde el primer uso y los que ya lo han probado lo recomiendan por su capacidad de enfriar de manera rápida.

Un modelo económico y potente para mantener tu casa fresca

Es una apuesta segura para los que buscan un buen precio, pero no quieren renunciar a la calidad de un buen aire acondicionado en el hogar. Además, como no requiere instalación, no tendrás que estar pendiente de obras y podrás usarlo justo al comprarlo, así dejarás de pasar calor esta misma semana. Una vez lo tengas en casa seguro que lo usas un ratito cada día, así podrás mantener la casa fresca durante toda la jornada.

Si el calor parece estar ganando la partida y quieres apostar con un verano fresquito en casa, tienes que aprovechar esta oferta de El Corte Inglés. Así podrás ahorrarte más de 70 euros en tu compra y empezar la temporada sin sudar. Un básico que marcará la diferencia durante los meses de más calor, después seguro que ya no quieres salir de casa.

Si te animas a comprarlo, podrás aprovechar la rebaja y te lo enviarán de manera gratuita a casa ¿Qué más se puede pedir? Si lo compras ahora lo podrás estrenar en un par de días y su intuitivo funcionamiento con botones es tan sencillo de utilizar que le pillarás el truco enseguida.