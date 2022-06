Los 4 aires acondicionados más silenciosos y rebajados de El Corte Inglés

Los aires acondicionados se vuelven una necesidad para muchos cuando llega el calor, es uno de los métodos más eficientes y cómodos de mantenernos frescos en casa. Si estás pensando en hacer la inversión, pero no quieres pagar demasiado por ello, necesitas revisar esta selección de los aires acondicionados más silenciosos y rebajados de El Corte Inglés.

Los aires acondicionados más rebajados de El Corte Inglés

La oferta de aires acondicionados es cada vez más amplia en el mercado, no obstante, hay varios elementos indispensables que debes tener en cuenta antes de decidirte por uno. Es esencial que sea un modelo silencioso para que no interfiera en tu vida diaria, también debes revisar su consumo y como no, su precio.

Aire acondicionado portátil Daitsu Premium APD-12

Si no quieres soportar obras en casa o vives de alquiler en un piso, una opción ideal para estar fresco este verano será el aire acondicionado portátil Daitsu Premium APD-12. Tiene función de frío y de calor y su eficiencia energética es de la clase A en frío y A+ en modo calor. Cuenta con una capacidad de refrigeración de 3000 frig/h, por lo que es una opción potente y solo pesa 36 kg.

Ahora tiene una rebaja de 70 euros en su precio original para que puedas llevártelo a casa sin salirte de presupuesto. El precio ya incluye el kit de venta y tubo.

Aire acondicionado Daikin AXM35R

Apuesta por la calidad con el aire acondicionado AXM35R, este tiene un descuento del 15% y viene equipado con filtros que mejoran calidad del aire, retirando partículas y polvo del ambiente. Es un modelo potente, con una eficiencia energética A+++ tanto en su función de frío, con en la de calor.

Es un modelo de alta calidad, con un funcionamiento silencioso y un peso de 32 kg. Una vez instalado no notarás ni que está allí, pero podrás descansar de las altas temperaturas en el hogar.

Aire acondicionado Multisplit Inverter LG

Este modelo de aire acondicionado de LG Multisplit es la mejor opción si quieres instalar varios puntos de aire en el hogar. Podrás poner un split en el salón y otro en el dormitorio para que el calor nunca sea un problema. Cuenta con una alta eficiencia energética gracias a su compresor R1, por lo que podrás ahorrar energía pero mantener tu casa fresca. Su eficiencia energética en refrigeración es de A++ y A+ si se usa como calefacción.

Tiene varios modos de uso para que puedas decidir si quieres un uso más silencioso por la noche, si prefieres una refrigeración más rápida o buscas un funcionamiento más estable durante el día. Ahora puedes comprarlo con un 16% de descuento, ahorrando más de 350 euros en la compra. ¡Una oportunidad que no puedes dejar pasar!

Aire acondicionado Multisplit Inverter Fujitsu

El aire acondicionado MultiSplit Inverter de Fujitsu también viene equipado con dos splits para el mismo sistema de refrigeración y cuenta con una rebaja de más de 100 euros en su precio original. Tiene una eficiencia energética de clase A++ en su función de refrigeración y A+ en calefacción.

Es un modelo potente, con una capacidad de refrigeración excelente que cumplirá con las necesidades de tu hogar a la perfección. Además, cuenta con varios modos para regular el ruido y la potencia según el momento.