Estos son los errores que hacemos al encender el aire acondicionado

A las puertas del verano, el calor empieza a subir y lo hará mucho más. por esto en muchos lugares ya se ha encendido el aire acondicionado, con lo que ello comporta de gasto en energía para final de mes. Seguro que hay muchas cosas que no sabes sobre este aparato y por esto te indicamos los errores que hacemos al encender el aire acondicionado.

Es importante un buen uso y funcionamiento, así como no bajar los grados más allá de lo que han establecido las instituciones. El fin es no gastar en energía ni dinero, cuando no es realmente necesario.

Los errores que hacemos al encender el aire acondicionado

No limpiamos los filtros

Es interesante que este aparato esté en perfecto estado y mantenimiento. Puede ser que cada año nos encontremos con sorpresas como que este aire no funciona o bien no da el frío necesario. En este caso, puede ser que no hayamos limpiado correctamente el filtro y también sepas que deben cambiarse de vez en cuando. Revisa y no lo dejes para último momento.

Sin revisiones profesionales

Todos los aparatos que tenemos en casa deben ser revisados por posibles fugas u otros. en este caso, tienes todo el año para que un profesional pueda venir a echarle un ojo. Pues luego viene el calor y con la primera puesta en marcha nos encontramos algunas sorpresas nada agradables. Podemos tener que cambiar todo el aparato, y ya sabes que en estas fechas, van buscados.

Temperatura muy fría

Realmente ponemos el aire acondicionado a temperatura demasiado fría y no hace falta. El Idae da a conocer que lo ideal es fijar la temperatura de refrigeración en 26º.

Ajustar el termostato a una temperatura más baja

El Idae también recomienda que cuando se encienda este aparato, no se ajuste el termostato a una temperatura más baja de lo normal: no enfriará la casa más rápido y se provoca un consumo excesivo e innecesario.

Abrir puertas y otros para que el aire se escape

Cuando este aparato este en un lugar, es complicado que el aire frío pueda llegar a la otra punta de la casa. Por esto se recomienda cerrar puertas y también ventanas para evitar que el aire frío se escape y la habitación no se mantenga en la temperatura que deseamos.

Sin funciones ECO

Hay que mirar aparatos que tenga esta funcionalidad. Porque están preparados para establecer esta función ideada para gastar menos energía.