Las aerolíneas Air France-KLM y Lufthansa han descartado presentar una oferta para hacerse con la mayoría del capital de Air Europa debido a la elevada valoración a la que se ha ejecutado la compra del 26% del capital por parte de Turkish Airlines, según fuentes conocedoras de la situación.

Las fuentes explican que, tanto la compañía franconeerlandesa como la alemana, han estudiado en los últimos meses la posibilidad de entrar en la española, que siempre ha sido un objetivo de compra para ambas; de hecho, su interés precipitó el segundo intento de fusión con Iberia, a la postre fracasado por la oposición de la Comisión Europea.

Ahora, la operación tendría todavía más sentido con la mejora de las cuentas de Air Europa gracias a la recuperación del turismo y tras la devolución del préstamo de 475 millones concedido por la SEPI durante la pandemia, precisamente gracias a la entrada de Turkish.

Sin embargo, el elevado precio al que se ha hecho esta operación: una valoración de 1.175 millones por el 100% de la compañía. «Cuando intentaron comprarla, el precio era mucho más bajo y esperaban beneficiarse de la recuperación del sector que se ha producido. Ahora, esa recuperación está ya en precio y creen que la rentabilidad de la operación sería mucho menos rentable».

Respecto a Globalia, el holding de la familia Hidalgo, las fuentes sostienen que «los Hidalgo venderían si el precio es adecuado, es decir, si es igual o superior al pagado por Turkish. Pero no tienen ninguna prisa; la empresa va muy bien, está abriendo nuevas rutas y seguirán gestionándola mientras no haya una oferta atractiva».

Algunas de las fuentes sostienen que la adquisición del 26% por Turkish pudo ser un primer paso para comprar el resto del capital en una segunda fase. No obstante, otras advierten de que la Comisión Europea no está dispuesta a permitir que una empresa extracomunitaria se haga con una participación de control.

La citada adquisición del 26% por parte de la aerolínea turca por unos 300 millones se cerró mediante una ampliación de capital en noviembre. En esta ampliación, IAG (el holding dueño de Iberia) también adquirió las acciones necesarias para no diluirse y mantener un 20% del capital.

Por tanto, Globalia mantiene un 54% aproximadamente de Air Europa, que es lo que se vendería si llegara una oferta «adecuada». Ese 54% le garantiza actualmente el control total de la compañía, un control que se concentra en su presidente, Juan José Hidaldgo, tras la salida del consejero delegado, Jesús Nuño de la Rosa.

Problemas judiciales

Este posible interés por Air Europa se produce en una situación complicada, cuando el rescate de la aerolínea de Globalia ha vuelto al primer plano de la actualidad por las revelaciones de OKDIARIO.

Así, Koldo García aseguró a este periódico que «Begoña Gómez gestionó para Javier Hidalgo el rescate de Air Europa» y que el hijo de Juan José Hidalgo le dijo que había que compensar a la mujer de Pedro Sánchez con un millón de euros.

El propio José Luis Ábalos confirmó que Javier Hidalgo le dijo que Begoña Gómez fue quien gestionó el rescate de la aerolínea y que Koldo García se vio en bastantes ocasiones con los Hidalgo para hablar de la citada inyección de dinero público de 475 millones.