Air Europa elevará a 27.000 plazas su oferta adicional para volar esta Navidad

Esta Navidad, las posibilidades para volar a los destinos más demandados se multiplica con Air Europa. La compañía incrementará en casi 27.000 las plazas disponibles para vuelos a destinos tanto en España como en conexiones con Europa y América. La propuesta de este año supone, además, un incremento de casi el 60% por encima de los asientos extra ofertados en el mismo periodo de 2024, para lo que ha sido clave el incremento de flota llevado a cabo en los últimos meses.

Entre los días 17 de diciembre y 9 de enero, Air Europa desplegará más de 130 vuelos adicionales en rutas específicas, multiplicando casi por dos la propuesta del año anterior gracias no solo al mayor número de unidades de Boeing 787 Dreamliner en trayectos de largo radio, sino también a la llegada de los primeros Boeing 737 MAX en las de corto y medio radio.

En el caso de los vuelos a Munich, Zurich, Roma y Milán, todas ellas ciudades con una gran tradición navideña, la compañía elevará en casi un 80% las plazas adicionales al acercarse a las 8.000. Por su parte, la oferta en los destinos más demandados de América en estas fechas se incrementará más de un 63% con respecto a la propuesta de 2024, contabilizando más de 7.000 asientos hacia Miami, Punta Cana y Santiago de los Caballeros. En este último caso, República Dominicana se reforzará con más de 5.200 plazas.

En el caso de los vuelos en España, Air Europa habilitará más de 3.200 plazas más a Canarias (Tenerife Norte y Las Palmas) y otras 8.300 en rutas en la Península y Baleares. Un año más, los vuelos con origen o destino Palma de Mallorca representarán, con más de 7.000 asientos, la mayor parte de esta oferta.

Air Europa cubre sus destinos con la flota más moderna, eficiente y confortable del mercado. Tanto el Dreamliner como los nuevos MAX están diseñados para reducir el consumo y las emisiones, al tiempo que ofrecen cabinas amplias y silenciosas que convierten el viaje en una experiencia única para el pasajero.

Toda la información relativa a la programación de la compañía puede consultarse en la web www.aireuropa.com.