El conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán está amenazando al sector de la agricultura, ya que como consecuencia de esta guerra está subiendo el precio de los combustibles que se utilizan en el sector, al igual que el precio de los fertilizantes, debido a que a estos productos les afecta el corte del paso en el estrecho de Ormuz.

«Ahora lo que pedimos es que el oligopolio de las energéticas y fertilizantes no especule con la crisis de Oriente Medio y suba los precios a la agricultura sin base real», han indicado desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en España (COAG) a OKDIARIO.

Por otro lado, ante este conflicto de la guerra de Irán también se espera que suba el precio de los alimentos de la cesta de la compra, por lo que llegado el momento sería recomendable que el Gobierno volviera a aplicar la rebaja del IVA en los alimentos básicos.

El precio del maíz y el trigo subirá por los fertilizantes

Como consecuencia del incremento de los precios de los fertilizantes, así como de los carburantes, algunos productos agrícolas sufrirían un mayor impacto en el precio, como es el caso del maíz y el trigo.

En concreto, se espera que la guerra con Irán eleve el precio del trigo y el maíz debido al temor a interrupciones en la cadena de suministro, y el aumento de los costes de producción, especialmente de fertilizantes como la urea, y el encarecimiento de los combustibles agrícolas.

Además, tras la amenaza de Donald Trump de una posible ruptura de relaciones comerciales con España, tras negarse Sánchez a que el ejército de EEUU use las bases de Morón y Rota, las exportaciones de varios sectores de la agricultura también se encontrarían en peligro. Así, aunque Estados Unidos es el sexto país al que más exporta España, este conflicto podría causar un gran daño al sector del aceite de oliva y del vino, además del jamón serrano, que son algunos de los productos que más exportamos a EEUU.

En el caso del aceite de oliva, las exportaciones que hace España a Estados Unidos suponen 740 millones de euros, además de que a nivel de volumen suponen el 40% de todo el aceite de oliva que España vende al mundo.

«La exportación de aceite de oliva ahora mismo a Estados Unidos está aproximadamente en un kilo por habitante, es decir, unas 400.000 toneladas. Y eso ya supone la producción media de la provincia de Jaén», explican a OKDIARIO desde COAG.

En el caso del vino, según los últimos datos de Aduanas aportados por la Interprofesional del Vino de España (OIVE), nuestro país exportó en 2025, 70,5 millones de litros de vino (incluyendo los vinos aromatizados), por valor de 303,2 millones de euros. Respecto a 2024, estas exportaciones han caído un -14,2% en valor y un -9,3% en volumen.