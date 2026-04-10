El sector aéreo de la Unión Europea sufrirá una escasez generalizada de combustible para en aeropuertos si no se reabre el estrecho de Ormuz. Así lo aseguran estimaciones de la división europea del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI). Ormuz permanece cerrado por Irán debido a la guerra con Estados Unidos e Israel.

«Si el tránsito por el estrecho de Ormuz no se restablece de forma estable en las próximas tres semanas, una escasez sistémica de combustible de aviación en la UE podría convertirse en realidad», señalan. El director de ACI Europe, Olivier Jankovac, alerta de que una interrupción prolongada del suministro de queroseno tendría efectos directos sobre las operaciones aeroportuarias, la conectividad y la economía europea.

En el comunicado, adelantado por Financial Times, Jankovac pone de manifiesto que es «fundamental» que la Comisión Europea realice un mapeo, evaluación y seguimiento de la producción y disponibilidad de combustible de aviones en aeropuertos.

La organización subraya que el transporte aéreo genera unos 851.000 millones de euros de PIB. También sostienen unos 14 millones de empleos en Europa. Una reducción del tráfico afectaría a sectores clave como el turismo y las exportaciones de alto valor en un momento sensible por la llegada de la temporada de verano.

La UE importa casi el 40% del queroseno refinado que consume mediante el estrecho de Ormuz. Los buques que transportan este tipo de combustible tardan un mes en llevarlo a territorio europeo. Debido a la situación, el sector reclama una revisión urgente del mercado de queroseno y pide excepciones como facilitar las importaciones o estudiar compras conjuntas a nivel europeo.

ACI Europe insta a clarificar la aplicación del reglamento europeo sobre emisiones de metano al advertir que podría disuadir a proveedores externos de suministrar combustible al mercado comunitario.

Por otro lado, ACI considera que esta crisis «debería suponer una oportunidad» para potenciar la producción de combustible sostenible de aviación (SAF). «El apoyo incondicional a lo SAF tiene que ver también con la autonomía estratégica, un aspecto que la crisis actual está poniendo aún más de relieve», asegura la organización.

Por ello, plantea que se exija a los productores que destinen parte de las primas de sus ventas de combustible a financiar dicha producción.