Adiós a la TDT de siempre: DIGI lanza su televisión de pago con 100 canales y por sólo 7 euros

Digi ha lanzado su servicio de televisión de pago, Digi TV, una nueva plataforma que incluye canales premium de terceros, aunque por ahora no cuenta con contenido exclusivo. Ofrece más de 100 canales, organizados por temáticas como cine y series (Star Channel, AXN, SyFy, AMC), deportes (Eurosport 1 y 2, Teledeporte, Real Madrid TV), documentales (National Geographic, Historia), infantil (Disney Channel, Nickelodeon), entretenimiento (Cosmo, Divinity) y noticias (CNN Internacional, 24 Horas).

Los usuarios pueden acceder al contenido a través de la app Digi TV o mediante un decodificador gratuito. Es compatible con televisores LG, Samsung, Android TV y Apple TV, además de dispositivos Android e iOS. Se pueden registrar hasta cinco dispositivos y reproducir en cuatro simultáneamente. Entre las herramientas, Digi TV permite ver contenido de los últimos siete días, aplicar filtros parentales y controlar la reproducción. Sin embargo, no incluye fútbol ni producciones originales.

La nueva televisión de pago de Digi

Digi ha lanzado Digi TV, su nueva plataforma de televisión de pago que llega para ampliar su oferta en España a finales de 2024. Con más de 100 canales y un precio competitivo de 7 euros al mes, este servicio promete ser una alternativa económica para los amantes de la televisión. Sin embargo, su contratación está limitada a los clientes de fibra del operador rumano, lo que lo convierte en un producto exclusivo de Digi.

Para disfrutar de Digi TV, es imprescindible ser cliente de fibra de Digi. Los interesados pueden contratar el servicio a través de la app Mi DIGI, por teléfono o en puntos de venta físicos. En caso de no tener fibra contratada, será necesario adquirir primero este servicio, ya que Digi TV no está disponible como producto independiente.

Los clientes recibirán un decodificador gratuito para conectar el televisor al servicio, aunque también se puede acceder a través de la aplicación Digi TV en dispositivos como smartphones, tablets y televisores inteligentes (Android TV, y próximamente, Samsung y LG). Cada cuenta permite registrar hasta cinco dispositivos y reproducir contenido simultáneamente en cuatro de ellos.

Oferta de canales

Digi TV ofrece una parrilla con más de 100 canales divididos en varias categorías:

Cine y series: incluye populares opciones como Star Channel, AXN, SyFy, Warner TV, y Canal Hollywood.

Deportes: destacan Eurosport 1 y 2, Real Madrid TV, GolPlay, y canales especializados como Surf Channel y Nautical Channel.

Documentales: National Geographic, Historia, Discovery Channel y Odisea son algunos de los más destacados.

Infantil: cadenas como Disney Channel, Baby TV, y Nickelodeon ofrecen entretenimiento para los más pequeños.

Música y entretenimiento: canales como MTV, Canal Cocina, y Hit TV cubren estas categorías.

Noticias e internacionales: incluyen CNN International, France 24 y el canal propio de Digi, DIGI 24.

Además, Digi ha anunciado que algunos canales, que actualmente no están disponibles, formarán parte de un futuro paquete premium.

La lista completa de canales de Digi TV es la siguiente: 24 Horas, A3series, AMC, AMC Break, AMC Crime, Antena 3, Antena Motor, AXN, AXN Movies, Baby TV, Be Mad TV, Boeing, BOM Cine, BuenViaje, Calle 13, Canal Cocina, Canal DeCasa, Canal HollyWood, Canal Náutico, Clan, CNN International, Comedy Central, Cosmopolitan, Cuatro, Dark, DBIKE Channel, Decasa, Discovery Channel, Disney Channel, Disney Junior, Distrito TV, Divinity, Dpelis, Dviaje, DHípica, El Toro TV, Energy, EnFamilia, EsTuTele, ETB Basque, Eurosport 1, Eurosport 2, FDF, Fight Time, France 24 Español, France 24 Francés, Global Tendencias, Global TeleNovelas, GCM, Gol Play, Historia, HIT TV, H!T Music Channel, Iberalia, Iberalia Caza, Iberalia Pesca, La 1 Madrid, La 2 Nacional, La Otra, La Sexta, Mega, MotoADV, Music Channel, National Geographic, National Geographic Wild, Neox, Nick Jr., Nickelodeon, Nova, Odisea, Paramount, Real Madrid TV, REK TV, Somos, STAR, Sundance, Surf Channel, SyFy, TCM, Telecinco, Telemadrid, Teledeporte, TEN, TRECE, TV3, TVG Europe, U TV, UBEAT, Warner TV, XTRM.

Ventajas y limitaciones

Entre las ventajas de Digi TV están las funciones adicionales como la reproducción de contenidos de los últimos siete días, control parental, y la posibilidad de disfrutar del servicio dentro y fuera del hogar. Sin embargo, su ausencia de contenido exclusivo y de retransmisiones deportivas de alta demanda, como la Liga de Campeones, limita su atractivo frente a alternativas más completas.

En cuanto a su disponibilidad, Digi TV por el momento sólo está disponible en algunas zonas de España. Para aquellos interesados que no puedan contratarlo todavía, Digi ofrece un registro en su página web o puntos de venta para recibir una notificación cuando el servicio esté disponible en su zona.

Comparativa con otros operadores

Si bien Digi TV se posiciona como una opción económica, su precio de 7 euros no está muy por debajo de los 7,99 euros de Orange TV ni de los 9,99 euros de Movistar Plus+. Esto, sumado a la falta de contenido premium, hace que su propuesta aún no compita de manera directa con estas plataformas.

En definitiva, Digi TV es un paso interesante para Digi en su expansión como operador integral, ofreciendo una televisión económica con una variedad de canales. Sin embargo, para consolidarse como un competidor de peso, deberá mejorar su oferta con contenidos exclusivos o añadir deportes.