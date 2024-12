El pueblo de la serie ‘From’ y su extraña conexión con la tragedia del Titanic

«From», la serie que debutó en 2022, se ha convertido en un fenómeno global, y hay quienes consideran que está al nivel de la mítica serie «Lost». La trama gira en torno a una extraña ciudad donde los habitantes se ven atrapados, luchando por descubrir sus oscuros secretos. El actor Harold Perrineau, quien también formó parte de «Perdidos», interpreta uno de los papeles principales. Jack Bender, productor de ambas series, también contribuye al proyecto, lo que refuerza la conexión entre ambas. El pueblo ficticio de «From» se construyó sobre el mismo terreno de una zona residencial cerca de Halifax, en la provincia canadiense de Nueva Escocia, que fue demolida en 2014.

La emblemática mansión Colony House, situada en la colina del pueblo, es simplemente una fachada, y los interiores se recrean en un estudio para un control de iluminación y espacio más eficiente. La ciudad de Halifax es conocida por su vinculación al desastre del Titanic, ya que varios cuerpos de las víctimas fueron recuperados en el puerto y enterrados en un cementerio local.

«From» se desarrolla en un pueblo misterioso donde los residentes están atrapados y no pueden escapar. A lo largo de la serie, se va desvelando que este lugar esconde oscuros secretos, lo que mantiene a los espectadores en un constante suspenso. La serie no sólo se basa en una narrativa intrigante, sino también en su capacidad para crear una atmósfera de aislamiento y paranoia, similar a la de «Lost». Ambas series exploran la dinámica de grupos de personas en circunstancias extremas, donde deben aprender a convivir mientras enfrentan una amenaza inminente.

El pueblo en el que se desarrolla la trama de «From» es ficticio, pero se ha creado sobre una base real. La serie se rodó en una zona que anteriormente fue una zona residencial en Nueva Escocia, Canadá. Este asentamiento, que contaba con escuelas, una iglesia y tiendas, fue demolido en 2014. Sin embargo, muchas de las calles que quedaron tras la demolición se han reutilizado como base para construir el pueblo ficticio que aparece en la serie. Este hecho ha dado lugar a una sensación de autenticidad.

El uso de espacios reales para representar un pueblo ficticio es una estrategia que contribuye a la atmósfera de la serie, añadiendo una capa de realismo y conexión emocional con los personajes. Además, se utilizan algunas casas a las que los actores pueden acceder, aunque muchas otras son sólo fachadas. Esto crea un contraste interesante entre lo que parece ser real y lo que es puramente artificial, un tema recurrente en la serie que se relaciona con la sensación de estar atrapado en una realidad confusa.

La mansión Colony House

Uno de los lugares más emblemáticos de «From» es la mansión Colony House, que se encuentra en la colina del pueblo. Esta mansión, que juega un papel central en la dinámica de la serie, es, en realidad, una fachada. Los interiores de la mansión fueron recreados en un estudio cercano, lo que permite un mayor control sobre la iluminación y el diseño de los espacios.

El hecho de que la mansión sea sólo una fachada refuerza uno de los temas más importantes de la serie: la distorsión de la realidad. Los personajes viven en un mundo que parece real pero, a medida que avanza la trama, se van descubriendo secretos y enigmas que desafían lo que parece ser verdadero. Esta manipulación del espacio físico, al igual que en otras series de suspense, juega un papel clave en la creación de tensión y el desarrollo de la narrativa.

Rodaje en Halifax, Nueva Escocia

El rodaje de «From» se lleva a cabo en Halifax, la capital de la provincia de Nueva Escocia, situada en la costa este de Canadá. Halifax es una ciudad con una rica historia, considerada el motor económico de la región, en gran parte gracias a su puerto, uno de los más grandes del mundo y el más importante de la costa atlántica canadiense.

Este puerto desempeñó un papel significativo en eventos históricos, como la recuperación de cuerpos tras el hundimiento del Titanic en 1912. Más de 100 víctimas del desastre fueron enterradas en el cementerio Fairview Lawn, lo que otorga a la ciudad un aire de tragedia histórica.

En definitiva, «From» ha emergido como una serie que combina el misterio, la ciencia ficción y el drama psicológico de una manera innovadora. Al igual que «Lost», juega con la idea de personajes atrapados en un entorno aislado, enfrentándose a fuerzas que no comprenden.

Los paralelismos entre ambas series no son casuales, y la participación de figuras clave como Harold Perrineau y Jack Bender refuerzan esta conexión. Además, la influencia del clima y la historia de Halifax en la producción añade una capa adicional de profundidad a la narrativa.

