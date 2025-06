Adiós para siempre a las sombrillas de playa: su sustituto ya está en Decathlon y llega para arrasar

Cuando se trata del verano, la sombrilla de playa es algo que no nos puede faltar en nuestras jornadas de playa. Sin embargo, suele ocurrir que estas, si no están bien puestas, se pueden caer al primer soplo de viento, por lo que si buscas alguna otra alternativa y crees que no existe, nada como acercarse a Decathlon, o entrar en su web, para descubrir el producto que promete revolucionar nuestra forma de ir a la playa. Y lo mejor: lo hace sin complicaciones, sin necesidad de artilugios complejos y con un precio asequible.

Se trata de una sombrilla, sí, pero no una cualquiera. La nueva sombrilla de playa Outsunny de Decathlon es un híbrido entre parasol y refugio, con una cortina lateral que protege no sólo del sol, sino también del viento y de las miradas ajenas. Esa imagen típica de ir girando la sombrilla cada hora para evitar los rayos ya es historia. Esta sombrilla no se adapta a ti: se adelanta a tus necesidades. El cambio puede parecer pequeño, pero no lo es. Quien haya pasado un día entero en la playa con niños, personas mayores o simplemente buscando un poco de intimidad, sabe lo importante que es contar con un espacio cómodo, seguro y bien protegido. Por eso, este modelo no sólo está causando furor en tiendas, sino que está empezando a verse en playas de toda España. Vamos a contarte por qué.

Adiós a las sombrillas: su sustituto ya está en Decathlon

Lo primero que llama la atención de esta sombrilla de playa Outsunny a la venta en Decathlon, es su diseño envolvente. Cuenta con un toldo tradicional en la parte superior, pero añade una cortina lateral que cae hasta el suelo y se fija de forma muy sencilla. Esto crea una especie de pared que convierte la sombrilla en un pequeño refugio portátil. Perfecto para quienes buscan sombra real, protección contra el viento o simplemente un poco de privacidad.

La cortina tiene además dos ventanas con malla, que permiten una buena ventilación y evitan que el espacio se convierta en un horno. También incluye dos pequeños bolsillos para guardar objetos como las llaves, el móvil o un libro. Son detalles simples, pero que marcan la diferencia cuando estás todo el día al sol.

Y si prefieres la sombrilla al estilo de toda la vida, no hay problema: la cortina es desmontable y puedes usarla solo cuando te convenga. En otras palabras, te da más opciones sin complicarte la vida.

Sombrilla que gira contigo

Uno de los grandes problemas de cualquier día de playa es que notas el movimiento del sol y con ello, que tengas que estar moviendo la sombrilla cada dos por tres, especialmente si vas a pasar todo el día. Para evitar eso, este modelo de Outsunny tiene un sistema de inclinación ajustable de hasta 45°, que permite adaptar la posición del parasol sin moverlo de sitio.

Este detalle, aparentemente pequeño, evita tener que levantarse a clavar y desclavar el mástil continuamente. Basta con girarlo para mantener la sombra donde tú estés. Ideal si vas con niños, con personas mayores o si simplemente no quieres hacer del relax un ejercicio de acampada.

Ligera, fácil de transportar y muy estable

La sombrilla está fabricada en acero resistente y poliéster, lo que garantiza durabilidad sin aumentar en exceso el peso. Con solo 3 kilos, es perfectamente manejable, y gracias a su diseño en dos tramos y a la bolsa de transporte transparente que incluye, cabe fácilmente en cualquier maletero o incluso se puede llevar al hombro.

Pero lo mejor es su estabilidad. El mástil termina en punta afilada, lo que permite anclarla con facilidad en la arena, sin que se tambalee a la primera ráfaga. Además, el toldo está sostenido por ocho varillas, lo que le da una resistencia mucho mayor que la de los modelos básicos.

No es necesario clavar piquetas ni cargar con estructuras complicadas: se monta rápido, se fija bien y te olvidas de ella hasta que te vas. Una vez terminada la jornada, se recoge igual de fácil y cabe perfectamente en su funda.

Ahora ya lo sabes, si deseas poder vivir jornadas de playa o camping sin necesidad de preocuparte de la sombrilla, este modelo tan funcional está disponible en Decathlon por 35,99 €, un precio más que razonable si tenemos en cuenta todo lo que ofrece. De hecho, está empezando a agotarse en algunas tiendas físicas, aunque aún puede encontrarse online. Si estás pensando en renovar tu equipo de playa, este puede ser el momento perfecto para dar el salto.

Porque no se trata sólo de tener sombra. Se trata de mejorar tu experiencia, de ganar comodidad, de evitar discusiones con el viento y de tener un espacio propio donde realmente puedas relajarte. Y eso, con este modelo de Outsunny, está más que asegurado.