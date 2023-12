Adiós a los McDonald’s que conocíamos: llega CosMc’s

McDonald’s ha apostado por la nostalgia de los años ochenta al lanzar «CosMc’s», una franquicia dedicada a las bebidas. Christopher Kempczinski, director ejecutivo y presidente de la compañía, anunció este nuevo concepto durante la conferencia telefónica sobre los resultados del segundo trimestre.

El impulso para este nuevo establecimiento surge de la creciente demanda por un espacio orientado a las bebidas durante las tardes, un mercado valorado en 100 mil millones de dólares en el cual McDonald’s aún no tiene una presencia significativa, según comentó Kempczinski. El concepto de «CosMc’s» se basa en la premisa de cómo sería si un personaje emblemático de McDonald’s de la década de 1980, con rasgos de extraterrestre, surfista y robot, abriera un restaurante en el año 2023, según las palabras del director ejecutivo.

Los restaurantes de la cadena planean adoptar una temática inspirada en un personaje extraterrestre conocido como CosMc, que aparició en los anuncios de McDonald’s desde 1986 hasta 1992. Uno de los anuncios de 1987, titulado «La historia de CosMc», todavía está disponible en los archivos de YouTube.

En este anuncio, Ronald McDonald y Grimace se encuentran con un objeto extraño que aterriza en McDonaldland. De repente, aparecen unas manos y una cabeza cubiertas con un traje plateado, y es entonces cuando se presenta CosMc (pronunciado Cosmic), mencionando que llegó desde el espacio exterior con una misión comercial.

CosMc es un personaje redondo y naranja, con ojos saltones, que parece un extraterrestre. Tiene dos antenas en la parte superior de su cabeza y viste un traje espacial cromado completo con múltiples pares de brazos que sobresalen de cada lado. Además, parece tener la capacidad de volar gracias a su traje espacial. Hasta el momento, McDonald’s no ha confirmado si esta mascota regresará a los restaurantes como parte del lanzamiento del nuevo concepto.

Según ‘Usa Today’, Kempczinski describió este nuevo concepto como «de pequeño formato pero con todo el ADN de McDonald’s, ofreciendo una personalidad propia y única». La compañía tiene la intención de adoptar una estética futurista del pasado relacionada con el espacio, inspirada en el personaje de CosMc de finales de los 80 y principios de los 90.

El primer «CosMc’s» abrió sus puertas al público el jueves en Weber Road en Bolingbrook, según informó ‘CBS News Chicago’. La cadena tiene previsto abrir aproximadamente 10 ubicaciones piloto de «CosMc’s» para finales de 2024. Los nuevos establecimientos ofrecerán bebidas personalizables, así como los clásicos de McDonald’s, como el Egg McMuffin.

Entre las bebidas de café que se ofrecerán en «CosMc’s» se incluyen el churro frappé, el s’mores cold brew y un café con leche condimentado con cúrcuma, según lo anunciado por la compañía. Además, la franquicia también ofrecerá bebidas sin café, como una explosión de energía de cereza ácida, un té verde de mora y menta, y un granizado de pera, según ‘CBS News’.

Además de las bebidas, también venderá «delicias dulces y saladas», según mencionó Kempczinski. Entre estas opciones se encuentran un sándwich de queso picante, un sándwich cremoso de aguacate y tomatillo, así como bocados de pretzel y brownies de dulce de caramelo.

Los clientes de «CosMc’s» podrán disfrutar de la comodidad del autoservicio, incluso desde sus vehículos a través de las ventanas de los establecimientos. A pesar de que el logo incorpora la icónica ‘M’ de McDonald’s, presenta un diseño único y diferente al estilo convencional de la cadena.

McDonald’s is launching a new concept and I was just there and grabbed pics of a whole new menu of items never been offered before

The concept is being launched in Bollingrbook, IL and it’s called CosMc’s

