Adiós al café en cápsula: Mercadona tiene una opción más saludable y sin azúcares añadidos

Ahora que el verano está en pleno apogeo, no hay nada más refrescante que un café frío para combatir el calor. Aunque muchos de nosotros hemos adoptado la comodidad de las máquinas de café en cápsulas, estas no siempre son la opción más saludable. Las cápsulas pueden contener azúcares añadidos y otros ingredientes que no son ideales para quienes buscan cuidar su alimentación. Afortunadamente, Mercadona ha introducido una alternativa que está revolucionando el mercado: la Bebida de soja sabor café sin azúcares añadidos Hacendado.

Para aquellos que disfrutan del café diario pero buscan una opción más saludable y ligera, esta nueva bebida de Mercadona es una excelente elección. A diferencia de las cápsulas tradicionales, esta bebida no contiene azúcares añadidos, lo que la hace perfecta para quienes están atentos a su consumo de azúcar. Además, al ser una bebida de soja, aporta beneficios adicionales para la salud, como el calcio y las vitaminas B2, B12 y D, esenciales para el bienestar diario. Piensa además que ahora estamos en verano, es posible que queramos un cambio en la dieta, buscando opciones más ligeras y frescas. El café en cápsula puede ser práctico, pero no siempre satisface esta necesidad. En cambio, la Bebida de soja sabor café sin azúcares añadidos Hacendado ofrece una alternativa más ligera y saludable, sin sacrificar el sabor. Con ingredientes naturales y beneficios nutricionales, esta bebida se convierte en la elección perfecta para quienes desean disfrutar de un café frío y saludable este verano.

La alternativa al café de siempre que arrasa en Mercadona

Mercadona ha lanzado la Bebida de soja sabor café sin azúcares añadidos Hacendado, una opción que combina la delicia del café con los beneficios de la soja, sin los inconvenientes de los azúcares añadidos. Este producto se presenta en un práctico brick de 1 litro y tiene un precio accesible de 1,25 €, lo que lo convierte en una alternativa asequible para el consumo diario. Además, se vende también en un pack de seis botellas a un precio de 7,50 euros.

Composición y beneficios nutricionales

Esta bebida está compuesta principalmente por agua y semillas de soja (13%), con un 0,5% de extracto de café. Además, contiene fosfato tricálcico, estabilizantes como la goma gelana, reguladores de acidez como el fosfato dipotásico, sal, edulcorantes (acesulfamo K y sucralosa), aroma y vitaminas B2, B12 y D. Es importante agitar bien antes de consumir y, aunque no necesita refrigeración antes de abrirse, es recomendable consumirla fría para disfrutar de su sabor al máximo.

Desde el punto de vista nutricional, esta bebida ofrece una cantidad considerable de proteínas (3,0 g por cada 100 ml), lo que es beneficioso para aquellos que buscan una fuente adicional de proteína vegetal. Contiene sólo 0,5 g de azúcares por cada 100 ml, lo que es ideal para quienes desean mantener una dieta baja en azúcares. Además, aporta 120 mg de calcio por cada 100 ml, ayudando a cubrir el 15% de los valores de referencia de nutrientes diarios para este mineral esencial.

Ventajas sobre las cápsulas de café tradicionales

Una de las principales ventajas de esta bebida sobre las cápsulas de café tradicionales es la ausencia de azúcares añadidos. Muchas cápsulas de café pueden contener azúcares ocultos y otros aditivos que no son ideales para una dieta saludable. Además, el hecho de que esta bebida sea a base de soja la convierte en una opción apta para veganos y aquellos con intolerancia a la lactosa.

Otro beneficio significativo es la presencia de vitaminas y minerales esenciales. La vitamina B2 (riboflavina), la vitamina B12 y la vitamina D son cruciales para el metabolismo energético, la función neurológica y la salud ósea, respectivamente. Esto hace que la Bebida de soja sabor café sin azúcares añadidos Hacendado no sólo sea una opción refrescante sino también nutritiva.

Sabor y versatilidad

Al margen de los beneficios que pueda tener esta bebida para nuestra salud, no podemos olvidarnos del sabor, que además resulta un aspecto crucial cuando se trata de bebidas de café, y en realidad, esta no decepciona. El sabor del café se mezcla perfectamente con la suavidad de la soja, ofreciendo una experiencia gustativa agradable y ligera. Es ideal para tomar sola, pero también se puede utilizar como base para smoothies, frappés y otras bebidas frías, aportando un toque de café sin los inconvenientes de los productos tradicionales.

En conclusión, la Bebida de soja sabor café sin azúcares añadidos Hacendado de Mercadona es una opción excelente para quienes buscan una alternativa más saludable y nutritiva al café en cápsulas. Con su mezcla de ingredientes naturales y beneficios adicionales para la salud, se posiciona como una bebida perfecta para disfrutar durante el verano y en cualquier momento del año. Por su sabor, versatilidad y valor nutricional, esta bebida seguramente se convertirá en una favorita entre los consumidores conscientes de su salud.