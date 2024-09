Los abogados dejan claro si es legal que te llame tu empresa estando de baja

El hecho de que tu empresa te llame estando de baja es un tema que ha hecho que más de un abogado se ponga en marcha. Las bajas laborales en España son cada vez más frecuentes. Estamos ante una población que llega a una edad de jubilación demasiado elevada, los más de 65 años dejan a la persona ante una vulnerabilidad enorme, frente a unas enfermedades y problemas que debemos tener en cuenta. Por lo que, debemos empezar a pensar en que serán cada vez más frecuentes.

Además de que numerosas enfermedades o problemas profesionales pueden afectarnos de lleno. Habrá llegado ese momento en el que quizás tengamos el dilema de contestar o no el teléfono a la empresa o simplemente saber si estas comunicaciones son legales o no. Frente a un accidente laboral o problema de salud derivado del lugar de trabajo, es comprensible que la empresa llame, para preguntar por la salud de la persona afectada. Pero cuando la enfermedad viene de fuera, es cuando surgen las dudas y se esfuma la cordialidad. Los abogados han tenido que dejar claro si esas llamadas son legales o no.

Estando de baja puedes o no comunicarte con tu empresa

Dependiendo del tipo de baja o de la relación con la empresa, pueden surgir algunas dudas en cuanto a la comunicación con los superiores que pueden acabar generando más de un problema. El motivo de la baja puede dejar a la empresa o al trabajador en una situación complicada.

Nos enfrentamos a una serie de problemas que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Ante una serie de cambios que han llegado para quedarse y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Las bajas laborales se han convertido en toda una batalla perdida de antemano.

El daño psicológico de determinados trabajos o los problemas de salud de una determinada tarea son batallas para las que debemos estar preparados. Por lo que, al final queremos empezar a preparar una serie de elementos que serán los que nos acompañarán en estos días complicados.

Recibir llamadas de la empresa para preguntar por la salud, es algo habitual, lo que ya no es tan normal, ni legal es recibir esas presiones para que la persona se reincorpore en la empresa que algunos tienen en estos días.

Los abogados dejan claro si es legal o no

La ley se va creando a través de sentencias y casos que quizás se parezcan al nuestro. Son personas que han pasado por lo mismo y han tenido que afrontar determinados elementos que van de la mano y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado que tuviéramos por delante.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a crear algunos cambios que son los que marcarán una diferencia importante. Esas llamadas que podemos recibir de la empresa acabarán siendo las que marquen el inicio de una tensa relación que puede acabar en los juzgados, sabiendo que la empresa puede cometer una ilegalidad.

Las llamadas de la empresa no tienen razón de ser cuando una persona está de baja. No puede trabajar, así lo determinan los médicos que son los expertos en salud a los que visita regularmente. Las comunicaciones con la empresa siguen estando vetadas, aunque no todas.

Siempre que la persona tenga una relación cordial y decida compartir con sus compañeros o jefes la situación a la que se enfrenta. Estar de baja nunca es fácil y menos cuando estamos ante una serie de cambios que acabarán marcando este curso que estamos iniciando.

Las bajas laborales son más frecuentes después de un periodo largo de vacaciones. Ya sea por problemas psicológicos, pero también físicos, después de haber estado sin realizar determinadas actividades durante mucho tiempo. Al final lo que necesitamos es ponernos las pilas de nuevo y volver a la rutina.

En caso de enfermedad o accidente son totalmente impredecibles y pueden incluso apartar a la persona de su lugar de trabajo de forma casi indefinida. La ley marca que una persona puede estar de baja un año o incluso año y medio, dejando la puerta abierta a una comunicación que puede acabar siendo la que marque la diferencia.

Para la empresa y también por el propio trabajador, se recomienda tener conversaciones con terceras personas o grabadas incluso, para que no quede ninguna duda de lo que se ha hablado y de las posibles consecuencias que puedan tener estas palabras. En ningún caso la empresa debe presionar al trabajador para que vuelva antes.

Es el médico el que debe determinar si la persona está preparada para volver a su lugar de trabajo o no. Dependerá de su estado físico y psicológico que pueda volver a ejercer en su puesto.