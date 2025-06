La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha culpado principalmente a las empresas eléctricas del apagón del 28 de abril por provocar oscilaciones en la red y no responder adecuadamente a las mismas. Y aunque todos los expertos coinciden en que el exceso de generación renovable dejó la red en situación de vulnerabilidad, Aagesen ha insistido en meter aún más energía de este tipo en el mix energético.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha asegurado que la primera oscilación de la red a las 12:03 horas, de carácter atípico y cuyo origen se puede situar en la Península Ibérica, «se vincula con una instalación específica y con un comportamiento anómalo de la misma». Es decir, una instalación perteneciente a una compañía eléctrica privada, cuyo nombre ha obviado.

Una vez que comenzaron los problemas, Aagesen también echa la culpa a las eléctricas. Cuando la tensión se disparó en la red, comenzaron las desconexiones en cadena: «Se dispararon por protección, pero podemos afirmar con la información disponible que algunas de estas desconexiones ocurrieron de manera indebida», según la ministra.

«Algunas desconexiones fueron aparentemente indebidas y contribuyeron a escalada de tensión». Es decir, que hubo empresas eléctricas que se desconectaron porque quisieron, no porque debieran hacerlo por protección, a su juicio.

«No controlaron la tensión»

En tercer lugar, Aagesen ha reconocido que Red Eléctrica (REE) contaba con la menor capacidad de control de tensión de lo que va de 2025, la única culpa que atribuye al operador del sistema. Pero ha añadido que «los grupos de generación que tenían que haber controlado la tensión y que eran retribuidos para ello no absorbieron toda la energía reactiva que debían, no contribuyeron a controlar la tensión. O no estaban programadas o las que estaban programadas no proporcionaron ese control con suficiencia».

«Las centrales disponibles y las programadas para ello no estaban regulando la tensión según lo previsto por la normativa». De nuevo, Aagesen habla de centrales propiedad de las eléctricas que incumplieron las normas el día del apagón.

«No fue porque faltaran instalaciones, había parque de generación suficiente», ha concluido en respuesta a las acusaciones de haber prescindido ese día de las centrales nucleares, que están entre las instalaciones que pueden proporcionar esa estabilidad que faltó el día del apagón.

Sí ha reconocido que falló una de las centrales térmicas previstas el día anterior y que REE no la sustituyó; cuando quiso activarla, era demasiado tarde porque no habría podido arrancar hasta las 14 horas.

Por último, ha vuelto a disculpar a Red Eléctrica porque «una vez que se llega al punto de no retorno, es imparable salvo que hubiera habido con anticipación capacidad de absorber la reactiva. Los cortafuegos estarían atacando los síntomas pero no la causa».

Sin embargo, el organismo europeo que investiga el apagón, Entso-e, apunta a que fallaron los mecanismos de defensa de Red Eléctrica, esto es, esos cortafuegos que Aagesen dice que no habrían servido de nada. Y como ha informado OKDIARIO, el Gobierno intentó armar un relato para repartir las culpas con las eléctricas que el sector rechazó; de ahí que haya vuelto a la estrategia iniciar de achacar la responsabilidad de lo ocurrido a las empresas privadas.

Más renovables todavía

Aagesen también ha propuesto una serie de medidas para evitar la repetición del apagón, que llevará en un Real Decreto-ley al Consejo de Ministros de la próxima semana. Y en esas medidas sigue las directrices ideológicas del Gobierno de Pedro Sánchez: en vez de apostar por más centrales que den estabilidad a la red, como las nucleares, pretende meter aún más renovables.

Así, propondrá «acelerar la aprobación por parte de la CNMC y y de REE de las normas del servicio de control de tensión para permitir que las renovables puedan regular también la tensión (no sólo las centrales síncronas), lo que dotará de mayor capacidad en el territorio, pasaremos de cientos a miles de instalaciones, y el impacto en el consumidor será más bajo», ha asegurado.