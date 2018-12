La burbuja de las criptomonedas

Este 2018, como hemos ido comentando, ha sido especialmente negativo para las criptomonedas en general. La inmensa mayoría de criptoactivos han sufrido importantes pérdidas de valor, superiores en algunos casos al 80%. El alza de los últimos días no compensa lo que ha sido un año nada beneficioso.

Una pregunta recurrente entre muchos analistas durante el tiempo de espectaculares crecimientos de precio era: ¿estamos ante una burbuja? Algunos aseguraban que no, que la tendencia alcista se mantendría. Se había especulado, incluso, en que Bitcoin pudiera llegar a valores próximos a los 60.000 dólares. Según estas mismas personas, aquéllos que poseyeran esta criptomonedas u otras conseguirían hacerse ricos. Por el contrario, otros alertaban que la subida de valor no tenía ninguna base detrás y que, en cualquier momento, podíamos encontrarnos ante una situación de decrecimiento. Justificaban su argumentación a partir de sospechas alrededor de la manipulación de la cotización de los criptoactivos por parte de unos pocos grandes inversores interesados en obtener grandes ganancias.

De acuerdo con los hechos que han sucedido últimamente, parece obvio que los analistas que aseguraban que nos encontrábamos ante una burbuja tenían razón. Caídas tan estructurales y masivas de valor son consecuencia de la existencia de un precio inflado anterior.

¿Implica la burbuja el fin de las criptomonedas?

El hecho que hayamos vivido un contexto de burbuja no implica, necesariamente, que las criptomonedas desaparezcan. Hemos vivido otras burbujas, como por ejemplo la inmobiliaria, que no han implicado el fin del sector. Sí provocan, evidentemente, un impacto negativo y una bajada considerable de los precios, pero no el fin del mercado en sí.

¿Tiene futuro el mercado de las critpomonedas?

En relación con lo expresado en el punto anterior, se trata de una pregunta con una respuesta nada clara. Nos podemos encontrar, en un futuro, ante distintos escenarios:

Saneamiento del sector: actualmente, existen centenares de criptomonedas, algunas de ellas a valores ridículos y con unas plataformas detrás poco sólidas. Puede haber, pues, una reconfiguración de los criptoactivos, de forma que desaparezcan algunas y solamente queden en el mercado las más sólidas. Para que se dé tal opción, es imprescindible que, como mínimo, ocurran las siguientes circunstancias:

Incremento del uso de las criptomonedas como instrumento de pago

Incremento de la tecnología Blockchain por parte de empresas y entidades públicas

Facilidades regulativas para su circulación

Incremento de la seguridad para evitar robos